Chưa biết chọn ai giữa hai chàng trai tôi đang 'mập mờ'

Em 22 tuổi, gần đây rơi vào một băn khoăn rất lớn và thật sự cần lời khuyên từ những chị đã lập gia đình hoặc từng trải hơn em. Em đang đứng giữa hai lựa chọn. Một người là mẫu đàn ông nhiều người mơ ước: gia đình giàu có, tài chính vững, tương lai nhìn đâu cũng thấy sự đủ đầy. Nhưng khi ở cạnh anh ấy, em luôn có cảm giác mình phải điều chỉnh bản thân để phù hợp, từ cách ăn mặc, suy nghĩ đến cả những quyết định nhỏ trong cuộc sống. Anh ấy hào phóng với em nhưng khá bận rộn, không lãng mạn, không phải lúc nào cũng lắng nghe và chiều theo cảm xúc của em.

Người còn lại không quá giàu, cuộc sống ở mức tạm ổn, có chí tiến thủ. Ở bên người này, em được là chính mình. Em thích gì, muốn làm gì, anh ấy đều tôn trọng, lắng nghe và sẵn sàng nhường nhịn. Em cảm thấy nhẹ đầu, thoải mái và được yêu thương đúng nghĩa. Nhưng rồi em lại lo, khi cuộc sống sau hôn nhân còn rất nhiều áp lực về tiền bạc, con cái, gia đình hai bên. Em biết không ai có thể trả lời thay mình nhưng thật lòng, em rất muốn nghe góc nhìn của những người đi trước. Em cũng không muốn mập mờ thêm nữa, vả lại cả hai anh đều đã tỏ tình và đang chờ đợi câu trả lời của em. Em cảm ơn.

Tú Anh