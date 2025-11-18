Tổ ong 10 kg trong căn hộ chung cư

Trung QuốcNghe tiếng vo ve suốt một tuần, nhóm khách thuê căn hộ tại Hàng Châu kiểm tra và phát hiện tổ ong lớn, chiếm toàn bộ gầm tủ bếp.

Sự việc được phát hiện tối 13/11 tại một khu chung cư thuộc quận Củng Thụ, Hàng Châu. Khi ba người đi làm về, họ thấy lưới cửa sổ bếp bị ong phủ kín, hàng trăm con khác bay trong căn hộ.

Nhóm khách cho biết hiện tượng lạ xuất hiện một tuần nay. Ban đầu chỉ vài con, sau đó tiếng vo ve kéo dài cả ngày lẫn đêm. Những ngày qua, cả nhóm phải sống trong chế độ phòng thủ cẩn thận. Mỗi lần vào bếp họ đều phải đeo khẩu trang, xịt thuốc côn trùng, nấu thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Họ không thể ngủ yên vì tiếng ồn.

Cuối cùng nhóm thuê nhà đã cầu cứu cảnh sát.

Tại hiện trường, lính cứu hỏa trạm Kiều Tây phát hiện "căn cứ" của đàn ong là một tổ khổng lồ nằm sâu dưới đáy tủ bếp, bám chặt vào mặt gỗ và sàn nhà. Lính cứu hỏa Song Dacheng phải mặc đồ bảo hộ kín và quỳ xuống để thao tác trong không gian chật hẹp. Ngay khi dụng cụ chạm vào, đàn ong vỡ tổ lao ra tấn công, bám kín mặt nạ bảo hộ.

Mỗi mảng tổ được gỡ ra đều chứa rất nhiều mật, chảy tràn xuống sàn gỗ hòa cùng xác côn trùng. Sau gần hai giờ vật lộn, khối tổ nặng khoảng 10 kg được đưa ra ngoài hoàn toàn. Nhóm khách thuê phải mất thêm hai giờ dùng nước nóng và xà phòng để cọ sạch lớp mật dính chặt trên sàn.

Anh Song Dacheng cho biết từng xử lý nhiều vụ ong làm tổ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một tổ lớn đến vậy ẩn nấp ngay trong tủ bếp chung cư.

"Khi trời lạnh, ong có xu hướng tìm nơi ấm áp, kín gió. Nhà bếp chung cư là nơi trú ẩn lý tưởng. Chỉ cần đủ số lượng, chúng có thể dựng lên một tổ rất lớn chỉ trong vòng một tuần", anh Song giải thích.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, ngay cả ở nhà cao tầng, các khe hở giữa tủ, góc ban công hay cục nóng điều hòa vẫn là vị trí làm tổ ưa thích của ong. Nếu phát hiện tổ, người dân tuyệt đối không tự xử lý để tránh kích động đàn ong, mà cần gọi lực lượng chức năng.

Tổ ong 10 kg ẩn trong tủ bếp căn hộ chung cư Lính cứu hỏa xử lý tổ ong 10 kg trong nhà dân.

Bảo Nhiên (Theo Guangming)