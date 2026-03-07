Tổ hợp Y tế Mediplus 5 năm chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tổ hợp Y tế Mediplus đầu tư thiết bị, xây dựng không gian thăm khám thân thiện, số hóa quy trình nhằm giảm áp lực tâm lý cho khách hàng khi khám bệnh.

Ngay khi ra đời cách đây 5 năm, Mediplus đã phát triển mô hình y tế số thông minh khép kín, lấy khách hàng làm trung tâm. Khác với mô hình phòng khám truyền thống, Mediplus xây dựng hệ thống dịch vụ được số hóa toàn diện, từ đặt lịch, tiếp đón, khám chữa bệnh đến tư vấn sau khám. Khách hàng chỉ cần quét mã QR trên vòng tay là có thể theo dõi toàn bộ hành trình thăm khám một cách thuận tiện, minh bạch và liền mạch.

Khách hàng chỉ cần quét mã QR trên vòng tay là có thể bắt đầu hành trình thăm khám liền mạch tại Tổ hợp Y tế Mediplus. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Theo đại diện Mediplus, một trong thách thức lớn nhất của y tế nằm ở việc thay đổi tư duy, làm sao để mỗi người dân khi bước vào cơ sở y tế cảm thấy được chăm sóc như tại một không gian nghỉ dưỡng thay vì một nơi đầy áp lực tâm lý. Để hiện thực hóa tư duy dịch vụ này, 5 năm qua, Mediplus đã tập trung xây dựng một không gian thăm khám thân thiện, quy trình chuẩn hóa nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi của khách hàng. Song song đó, Mediplus đầu tư mạnh vào công nghệ và thiết bị hiện đại, như nhập các thiết bị từ các tập đoàn y tế hàng đầu GE Healthcare (Mỹ), Fujifilm (Nhật Bản) và Roche (Thụy Sĩ)... nhằm phát hiện sớm các bệnh lý phức tạp tại các chuyên khoa mũi nhọn.

Đơn cử, trong lĩnh vực tiêu hóa, đơn vị ứng dụng công nghệ nội soi nhuộm màu (LCI và BLI) hỗ trợ phóng đại hình ảnh, giúp phát hiện sớm dấu hiệu ung thư dạ dày, đại tràng ngay từ giai đoạn tiền ung thư. Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, Mediplus sử dụng hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) và cắt lớp vi tính (CT) đa dãy cho phép tầm soát các tổn thương siêu nhỏ tại não, cột sống và các khối u nội tạng. Trong chẩn đoán các bệnh cơ xương khớp, đơn vị có máy siêu âm 4D, 5D thế hệ mới hỗ trợ dựng hình chi tiết, giúp chẩn đoán chính xác các bệnh lý dây chằng, khớp, sụn chêm, viêm khớp và tổn thương phần mềm xung quanh khớp.

Phòng khám Đa khoa Mediplus Tân Mai. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Toàn bộ dữ liệu sức khỏe của khách hàng được tích hợp vào Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) - một trong những nền tảng y tế số thông minh cốt lõi của Mediplus được triển khai ngay từ những ngày đầu. Bác sĩ có thể truy cập nhanh lịch sử bệnh lý liên chuyên khoa, từ đó đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa và hội chẩn tập trung hiệu quả.

Một dấu ấn quan trọng trong hành trình 5 năm của Mediplus là vừa đưa vào hoạt động cơ sở thứ hai tại Ninh Bình (Nam Định cũ), từ ngày 23/02/2025. Với diện tích 4.000 m2 và hơn 30 phòng khám chức năng, cơ sở này giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại chất lượng cao mà không cần di chuyển xa. Đồng thời, Mediplus đẩy mạnh các chương trình tầm soát sớm, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quản trị sức khỏe chủ động.

Phòng khám Đa khoa Mediplus Nam Định. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Đại diện Mediplus chia sẻ, chặng đường đã qua, đơn vị chọn chiến lược phát triển chiều sâu thay vì tăng trưởng nóng. Trong giai đoạn tới, đơn vị đặt mục tiêu nhân rộng mô hình ra nhiều tỉnh thành, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái y tế số thông minh với trọng tâm là ứng dụng AI sâu hơn vào quản lý lâm sàng, dữ liệu thời gian thực và trải nghiệm cá nhân hóa. Mediplus kỳ vọng sẽ tạo ra những chuẩn mực mới cho y tế tư nhân Việt Nam, trở thành người đồng hành tin cậy trong hành trình quản trị sức khỏe bền vững cho cộng đồng.

Kim Anh