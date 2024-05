Tổ hợp tiện ích mới sắp ra mắt tại Vinhomes Ocean Park 2

Tổ hợp nhà hát, trung tâm hội nghị - tiệc cưới tại Vinhomes Ocean Park 2 sắp hoàn thành, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo đại diện Vinhomes, tổ hợp công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển, có đường nét kiến trúc Hy Lạp - La Mã cổ đại trên nền bố cục kiến trúc hiện đại. Kiểu kiến trúc này tương tự nhiều công trình khác tại Hà Nội như khách sạn Metropole, Nhà hát Lớn đồng thời là điểm đến được yêu thích với du khách quốc tế.

Khu vực nhà hát mới có khán đài lên 10.000 chỗ ngồi, sức chứa tương đương các nhà hát nổi tiếng thế giới. Khi kết hợp với trung tâm hội nghị - tiệc cưới và trung tâm thương mại, tổ hợp các công trình có thể tổ chức chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động, đồng thời du khách có thể thỏa sức mua sắm, giải trí.

Bên trong nhà hát Vinhomes Ocean Park 2. Ảnh: Vinhomes

Đại diện Vinhomes kỳ vọng tổ hợp tiện ích mới sẽ trở thành công tình có ý nghĩa biểu tượng, giúp phía đông Hà Nội thành điểm sáng trên bản đồ du lịch châu Á - Thái Bình Dương. Tổ hợp tiện ích mới tại Vinhomes Ocean Park 2 giúp Ocean City khẳng định vị thế "kinh đô vui chơi - giải trí" mới tại khu vực.

Vinhomes Ocean Park 2 thuộc chuỗi tổ hợp Ocean City của tập đoàn VinGroup. Kể từ khi ra mắt, Ocean City là nơi tổ chức nhiều chương trình, lễ hội quốc tế. Các sự kiện thu hút hàng vạn người tham gia nhờ sở hữu Grand World, cùng với tổ hợp mua sắm - dịch vụ - ẩm thực Center Point và các "kỳ quan biển" kế cận.

Chủ đầu tư cho biết, có khoảng ba triệu lượt khách tới Ocean City trong ba tháng đầu năm nay, trong đó đại nhạc hội New You - New World có 100.000 khán giả; đại nhạc hội Countdown và pháo hoa mừng năm mới 2024 thu hút 160.000 người...

Nhà hát và trung tâm thương mại kết hợp trung tâm hội nghị - tiệc cưới ở Vinhomes Ocean Park 2. Ảnh: Vinhomes

Ocean City cũng sở hữu hàng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật dành cho cộng đồng được duy trì đều đặn như: trình diễn pháo hoa 120 m vào mỗi thứ 7 hàng tuần hoặc pháo hoa tầm thấp vào các ngày trong tuần; các tiết mục biểu diễn âm nhạc châu Âu, xiếc đường phố hàng ngày; show diễn thực cảnh The Grand Voyage trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á.

Cảnh quan khu Vinhomes Ocean Park 2. Ảnh: Vinhomes

Ngoài ra, trong tháng 6-7, Vinhomes Ocean Park 2 có thêm chương trình lưu diễn xiếc nghệ thuật quốc tế "Chuyến du hành kì bí - Journey to the Wonderland" tại Quảng trường Kinh đô ánh sáng. Show diễn xiếc và nhào lộn do đoàn xiếc nổi tiếng của Trung Quốc thực hiện, kỳ vọng sẽ giúp du khách khám phá hành trình hơn 1.000 năm của con đường tơ lụa, chứng kiến hình ảnh đẹp của Việt Nam và thế giới.

