Tổ hợp thương mại bên sông giữa thành phố Huế

Menas Zone Vỹ Dạ nằm bên sông Như Ý, kết nối ba trục đường, cách Đại Nội 3 km, phát triển theo mô hình Festival Mall, tạo lợi thế đầu tư và khai thác thương mại.

Từ đầu năm 2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới". Bước ngoặt này giúp địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ, du lịch và bán lẻ.

Thành phố được định hướng phát triển thành "đô thị di sản", hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn văn hóa. Bên cạnh lợi thế du lịch, địa phương đang dần trở thành trung tâm dịch vụ, bán lẻ và lưu trú mới của khu vực miền Trung.

Trong xu hướng đó, những dự án kết hợp khai thác thương mại với bảo tồn giá trị truyền thống được đánh giá nhiều tiềm năng. Hiện, thành phố có dự án Menas Zone Vỹ Dạ kết hợp mô hình kinh doanh bán lẻ, ẩm thực và giải trí gắn với giá trị văn hóa đặc trưng.

Phối cảnh tổ hợp Menas Zone Vỹ Dạ bên sông Như Ý. Ảnh: Ariyana Vĩ Dạ

Dự án do Ariyana Vĩ Dạ phát triển và Conasi vận hành, quy hoạch trên khu đất 2 ha. Tổ hợp theo đuổi mô hình Festival Mall (tổ hợp thương mại giải trí lễ hội) với định hướng biến lễ hội thành hoạt động thường xuyên, gắn liền đời sống văn hóa bản địa.

Chủ đầu tư đánh giá Festival Mall tạo ra chuỗi trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, giúp giữ chân du khách, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Dự án kỳ vọng góp phần đưa Huế từ một đô thị di sản trở thành điểm đến sống động và hiện đại hơn.

Mô hình này được chủ đầu tư đưa ra từ việc phân tích các lợi thế sẵn có. Trong đó, vị trí đặt tại trung tâm Vỹ Dạ - khu vực đang quy hoạch trở thành trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ của thành phố. Dự án đồng thời nằm trên trục kết nối giữa trung tâm Huế hiện hữu và biển Thuận An. Ba mặt giáp các tuyến đường lớn gồm Phạm Văn Đồng, Lâm Hoằng, Hàn Mặc Tử cùng một mặt hướng sông Như Ý, giúp tạo không gian mở, thuận lợi cho phát triển thương mại.

Từ lợi thế vị trí, Menas Zone Vỹ Dạ tạo ra khả năng sinh lời nhờ kết hợp bán lẻ và lưu trú. Các sản phẩm Heritage shophouse và biệt thự kinh doanh do Aedas thiết kế, lấy cảm hứng từ kiến trúc Hoàng thành Huế, nhà rường cổ kính hòa trộn yếu tố di sản với công năng hiện đại.

Phối cảnh kiến trúc dự án. Ảnh: Ariyana Vĩ Dạ

Tại tầng trệt và tầng lửng, chủ sở hữu có thể khai thác các hoạt động F&B, thời trang, cửa hàng boutique hoặc dịch vụ du lịch, đón dòng khách từ Festival Mall và cư dân địa phương. Các tầng trên vận hành linh hoạt như boutique hotel, homestay hoặc cho thuê dài hạn, tạo dòng tiền ổn định từ lưu trú.

Giai đoạn 1 của dự án chỉ cung cấp 46 căn nhà phố và biệt thự thấp tầng. Yếu tố khan hiếm cùng ngôn ngữ kiến trúc gắn liền di sản khiến sản phẩm vừa là tài sản đầu tư, vừa mang ý nghĩa lưu giữ văn hóa.

Chủ đầu tư nhận định từ kinh nghiệm của các thành phố du lịch phát triển, khi hạ tầng và du lịch phát triển đồng bộ, nhu cầu cho không gian thương mại – dịch vụ chất lượng cao sẽ tăng nhanh. "Huế hiện bước vào giai đoạn tương tự, với làn sóng đầu tư vào trung tâm thương mại, khu ẩm thực và lưu trú cao cấp", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hoài Phương