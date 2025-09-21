UAV Nga phát hiện trận địa S-300 Ukraine tại tỉnh Chernihiv, chỉ điểm cho tên lửa Iskander-M mang đầu đạn chùm tập kích mục tiêu.

"Khẩu đội tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã tiến hành đòn tập kích nhằm vào tổ hợp phòng không S-300PS Ukraine gần khu dân cư Progress thuộc tỉnh Chernihiv", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 20/9.

Cơ quan này cũng công bố video từ cảm biến ảnh nhiệt của máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy tổ hợp S-300PS được triển khai phân tán trong rừng cây, trong đó radar hỏa lực 30N6 đặt trên tháp nâng 40V6M cao khoảng 40 m để tăng tầm hoạt động. Những thành phần còn lại như xe chỉ huy, xe chở đạn kiêm bệ phóng được bố trí gần đó.

Tổ hợp S-300 Ukraine lộ trận địa, bị tên lửa Iskander tập kích Khoảnh khắc Iskander-M tập kích trận địa S-300 Ukraine ở Chernihiv trong video công bố hôm 20/9. Video: BQP Nga

Tên lửa đạn đạo Iskander-M sau đó kích hoạt đầu đạn chùm bên trên trận địa S-300PS, khiến lượng lớn đạn con trùm xuống khu vực. UAV Nga tiếp tục quần thảo trên khu vực để đánh giá kết quả, ghi nhận nhiều vụ cháy, nổ thứ cấp và hoạt động cấp cứu của quân đội Ukraine tại hiện trường.

"Cuộc tấn công đã phá hủy radar điều khiển hỏa lực, đài chỉ huy, hai bệ phóng và hai xe cơ giới", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nhóm phân tích Army Recognition có trụ sở tại Bỉ cho biết mỗi tên lửa Iskander-M mang được 54 đạn con nổ phá mảnh 9N730. Đầu đạn Iskander-M thường phóng đạn con ở độ cao 900-1.400 m bên trên mục tiêu, các quả đạn sẽ phát nổ khi cách mặt đất khoảng 6-10 m và gây sát thương trên diện tích bằng nhiều sân bóng đá.

Liên Xô biên chế tổ hợp phòng không tầm xa S-300 từ cuối những năm 1970, với ba dòng cơ bản gồm S-300P cho lực lượng phòng không, S-300V phục vụ lục quân và S-300F lắp trên chiến hạm.

Phiên bản S-300PS ra mắt năm 1982, với toàn bộ xe chiến đấu có khả năng tự hành, thay vì đặt trên rơ-mooc và cần xe đầu kéo như biến thể S-300P nguyên bản. S-300PS cũng được trang bị tên lửa 5V55R với tầm bắn 75 km, tăng đáng kể so với mức 47 km của đạn 5V55K trên S-300P.

S-300PS được đánh giá là có hàm lượng công nghệ tương đương tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ, nhưng sở hữu khả năng cơ động và đối phó mục tiêu bay thấp tốt hơn.

Không có số liệu chính xác về số tên lửa S-300 mà Ukraine đang sở hữu. Nước này biên chế hàng loạt tổ hợp S-300PT, S-300PS sản xuất từ thời Liên Xô cho lực lượng phòng không.

Quân đội Nga từng nhiều lần phá hủy các khẩu đội S-300 Ukraine, trong đó có đòn phủ đầu nhằm vào các căn cứ đóng quân trong giai đoạn đầu chiến dịch, cùng những cuộc tập kích bằng UAV tự sát và tên lửa dẫn đường nhằm vào đội hình S-300 ở trận địa hoặc đang hành quân.

Thanh Tâm (Theo Zvezda, Army Recognition)