Tổ hợp nghỉ dưỡng mang phong cách Vogue bên vịnh Non Nước

Đà NẵngAria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western kết hợp giữa dấu ấn của thời trang, nghệ thuật với thiên nhiên, hướng đến thế hệ Millennials.

Theo các chuyên gia, với bờ biển dài, nhiều quần đảo, Việt Nam có lợi thế về phát triển du lịch. Nhiều chủ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế, các đơn vị vận hành 5 sao đã đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, cho thấy tiềm năng phân khúc này rất lớn.

Một trong những khu vực có tiềm năng tăng trưởng tốt là TP Đà Nẵng, quy tụ hàng loạt dự án nghỉ dưỡng. Trong đó, những dự án nghỉ dưỡng tọa lạc trên các trục đường ven biển tại thành phố du lịch này hứa hẹn giá trị khai thác lớn, khả năng thanh khoản cao. Đây cũng là yếu tố giúp tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự và khách sạn nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western, do tập đoàn Danh Khôi phá triển, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western tọa lạc đại lộ Trường Sa - Võ Nguyên Giáp và sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh Non Nước. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Dự án nằm trên đại lộ Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, sở hữu tầm nhìn hướng vịnh biển Non Nước và bãi biển Mỹ Khê. Tuyến đường Trường Sa - Võ Nguyên Giáp kết nối Đà Nẵng với Hội An và nhiều danh lam thẳng cảnh nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills, làng đá Non Nước, núi Ngũ Hành Sơn, Cù Lao Chàm. Với khoảng cách 13km từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, du khách có thể di chuyển thuận tiện đến tổ hợp nghỉ dưỡng bên vịnh biển.

Bên cạnh đó, Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western phát triển theo mô hình Vogue Integrated Resort, với những tiện ích tích hợp lấy cảm hứng từ tạp chí thời trang danh tiếng cùng những trải nghiệm nghệ thuật.

"Nếu các dự án nghỉ dưỡng truyền thống tập trung vào tính riêng tư, biệt lập, yên tĩnh, thì Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western kết hợp tiêu chuẩn về tính ứng dụng, đề cao sự năng động, thời thượng, phù hợp thị hiếu người trẻ thành đạt yêu thích trải nghiệm", đại diện tập đoàn Danh Khôi cho biết.

Những tiện ích sáng tạo có mặt tại dự án bao gồm phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art... Khu vực ẩm thực phục vụ các món ăn đa dạng, từ Âu sang Á tại các nhà hàng như nhà hàng Hachimora, nhà hàng Seoul, nhà hàng Aqua, nhà hàng Jet'aime, nhà hàng Panorama. Du khách có thể thư giãn với dòng sông lười Seine, hồ bơi Maldives, hồ bơi tràn bờ view biển; ốc đảo Morocco, Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels tại tầng 16 và 30.

Phim trường Hollywood được đầu tư ngay tại dự án. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao của du khách là phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại, yoga, vườn thiền, hồ bơi... mang đến không gian để du khách thư giãn và tái tạo năng lượng.

Từng du lịch nhiều nơi, nhiếp ảnh gia Minh Hòa mong muốn ở Việt Nam chỉ cần tới một nơi sẽ có đầy đủ dịch vụ. Biết đến tổ hợp nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng với mô hình Vogue Integrated Resort, anh cho rằng mong muốn của mình sẽ trở thành hiện thực một ngày không xa.

"Chúng ta có thể vừa tận hưởng kỳ nghỉ workcation với phim trường, studio riêng ở khu nghỉ dưỡng, có những góc ảnh đẹp trong không gian sống đậm chất retro để chụp hình, vừa tận hưởng tầm nhìn hướng Vịnh Non Nước và hòa mình với thiên nhiên", anh Minh Hòa nói.

Điểm nhấn của tổ hợp nghỉ dưỡng là dòng căn hộ du lịch Vogue Condosuites. Căn hộ kết hợp giữa căn hộ du lịch truyền thống với tiêu chuẩn phòng suite của khách sạn 4-5 sao, chú trọng trải nghiệm mang tính cá nhân hoá và công năng sử dụng dành cho thế hệ Millennials.

Căn hộ có thiết kế mang phong cách retro, sử dụng màu sắc cùng chất liệu gây ấn tượng thị giác theo kiểu hình học, họa tiết cổ điển kết hợp hài hoà với nội thất hiện đại, tạo nên không gian nghỉ dưỡng phá cách, đậm chất thời trang. Dòng sản phẩm đa dạng về công năng, với diện tích gần 50m2 đến 82m2, tương đương từ một đến hai phòng ngủ cũng mang lại nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư.

Căn hộ Vogue Condosuites được thiết kế với không gian đậm chất retro. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Ngoài ra, những trải nghiệm của du khách tại tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western, từ hệ tiện ích đến không gian lưu trú phong cách Vogue được bảo chứng bởi Best Western - thương hiệu đang quản lý 4.700 khách sạn trên toàn thế giới.

"Kiến tạo dự án theo mô hình Vogue Integrated Resort là bước đi hợp xu hướng của Tập đoàn Danh Khôi. Khi kết hợp cùng Best Western Hotels & Resorts, giá trị này được tăng lên, mang đến những trải nghiệm vượt mong đợi, hướng đến giá trị cảm xúc và luôn cải thiện chất lượng dịch vụ", ông Erwann Mahe - Giám đốc điều hành, vận hành quốc tế của Best Western Hotels & Resorts khu vực châu Á cho biết.

Những tiêu chuẩn quốc tế sẽ được vận hành đồng bộ tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western. Đại diện tập đoàn cam kết thiết lập các dịch vụ khách sạn theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo nguồn khách ổn định, giúp nhà đầu tư tối ưu cơ hội kinh doanh.

Hoài Phong