Tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD bắt tay FPT đưa AI vào sản xuất

TP HCMHoá dầu Long Sơn ký hợp đồng gần 80 tỷ đồng với FPT Software, ứng dụng AI vào sản xuất và quản trị.

Ngày 11/9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) ký hợp đồng hợp tác chiến lược với FPT Software trị giá gần 80 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Theo thỏa thuận khung dịch vụ, LSP sẽ đưa công nghệ AI và các giải pháp số của FPT vào nhiều khâu trọng yếu, từ sản xuất, mua sắm, thương mại đến quản trị nhân sự. Điều này được kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí, tăng độ an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc LSP, cho biết công ty đã đầu tư hơn 35 triệu USD xây dựng nền tảng số và coi hợp tác với FPT là bước tiến để khai thác sâu hơn tiềm năng AI. "Chúng tôi muốn thiết lập những chuẩn mực mới về an toàn và hiệu quả trong ngành hóa dầu, không chỉ cải thiện hiện tại mà còn định hình tương lai sản xuất", ông nói.

Công nhân LSP ghi chép thông số vận hành trên thiết bị công nghệ thay cho phương pháp thủ công. Ảnh: LSP

Đại diện FPT, ông Levi Nguyễn – Tổng giám đốc tại Đài Loan và Thái Lan - khẳng định thế mạnh về AI, điện toán đám mây và ứng dụng doanh nghiệp của FPT sẽ giúp LSP vận hành theo mô hình sản xuất thông minh. Sự hợp tác này sẽ góp phần xây dựng một tương lai thông minh, bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu cho ngành sản xuất tại Việt Nam.

Theo LSP, hợp đồng hợp tác chiến lược này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các sáng kiến sản xuất thông minh của LSP, đồng thời củng cố vị thế của công ty như một đơn vị dẫn đầu về đổi mới trong ngành công nghiệp. Trong thời gian tới, cả hai công ty sẽ tiếp tục khám phá các cơ hội để mở rộng các ứng dụng AI và công nghệ số trên toàn chuỗi giá trị của ngành hóa dầu.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, đặt tại xã Long Sơn, TP HCM là dự án trọng điểm của SCG Chemicals (SCGC), công ty thành viên tập đoàn SCG, Thái Lan. Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, gồm nhà máy olefins công suất 1,35 triệu tấn một năm, ba nhà máy polyolefin tổng công suất 1,4 triệu tấn một năm cùng hệ thống bồn bể, cảng và tiện ích liên quan. Tổng vốn đầu tư được công bố hơn 5 tỷ USD.

Sau hơn 10 tháng ngưng hoạt động thương mại, ngày 20/8 Tổ hợp Hóa dầu vận hành trở lại nhờ giá dầu thô giảm, đồng thời khởi động dự án 500 triệu USD bổ sung khí ethane nhằm giảm 30% chi phí, cắt phát thải và tăng sức cạnh tranh.

Trường Hà