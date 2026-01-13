Tổ hợp công viên - quảng trường 3.000 m2 tại Essensia Broadway

Khu quảng trường - công viên quy mô hơn 3.000 m2 là tổ hợp tiện ích lớn nhất Essensia Broadway, chiếm gần 15% tổng diện tích dự án, thiết kế như "sân khấu ngoài trời".

Essensia Broadway là dự án thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn, khởi công tháng 11/2025, tiếp nối Essensia Sky và Essensia Parkway. Trên quy mô hơn 25.000 m2, với mật độ xây dựng chỉ gần 42%, dự án cung cấp ra thị trường 31 căn nhà phố thương mại (160-393 m2) và 56 căn nhà phố liền kề (146-345 m2).

Phố thương mại và nghệ thuật Essensia Broadway nằm trên mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ. Nhà phát triển Phú Long bố trí công viên và quảng trường trung tâm như một cấu phần cảnh quan chủ đạo, thay vì chỉ là tiện ích bổ trợ. Không gian này đóng vai trò kết nối các khu chức năng trong dự án, đồng thời tạo điểm sinh hoạt chung cho cư dân.

Trong tuyến phố này, tổ hợp công viên và quảng trường có diện tích hơn 3.000 m2. Khu vực này được tổ chức theo hướng đa chức năng, tích hợp các hạng mục như quảng trường nhạc nước, công viên thú cưng, khán đài ngoài trời, cầu đi bộ, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, khu BBQ và vườn thảo mộc.

Phối cảnh quảng trường và công viên tại Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Đại diện Land Sculptor - đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan, cho biết việc ưu tiên quỹ đất cho không gian sinh hoạt cộng đồng phản ánh định hướng phát triển chú trọng chất lượng sống, trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực mật độ xây dựng và tăng diện tích sử dụng chung cho cư dân.

Không gian công viên và quảng trường được bố trí như trục cảnh quan trung tâm, liên kết các tuyến dạo bộ và khu sinh hoạt trong dự án. Các phân khu chức năng được sắp xếp đan xen, cho phép cư dân sử dụng linh hoạt vào nhiều thời điểm trong ngày, từ hoạt động thể thao, vui chơi đến gặp gỡ cộng đồng.

Công viên thú cưng tại Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Nói về triết lý thiết kế, Land Sculptor cho biết mục tiêu thiết kế hệ cảnh quan Essensia Broadway không dừng ở việc tạo lập mảng xanh lý tưởng như các dự án thông thường mà hướng đến một "sân khấu đời sống" để cư dân kết nối với thiên nhiên, không khí trong lành. Đơn vị chú trọng biến những khoảng trống trong không gian thành những khu vườn nhiều màu sắc để tạo cảm xúc.

"Từ địa hình, thảm thực vật bố trí theo chiều cao và mật độ, các khoảng mở - đóng đan xen, tạo nên chiều sâu cho thị giác và cảnh quan", đại diện đơn vị thiết kế nói.

Cũng theo đơn vị, việc đưa các yếu tố nghệ thuật vào cảnh quan được thực hiện ở mức độ tiết chế, tập trung vào hình khối, vật liệu và ánh sáng, thay vì tạo điểm nhấn hình thức. Chẳng hạn, lan can được thiết kế với đường nét mềm mại như sự uyển chuyển của âm nhạc; các mảng lát sàn có họa tiết hình học.

Đài phun nước nghệ thuật tại Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Về đêm, hệ thống chiếu sáng được thiết kế phân tầng, làm rõ các trục di chuyển và khu vực sinh hoạt chung, đồng thời hạn chế tác động đến không gian riêng tư của khu nhà ở thấp tầng. Quảng trường và các lối dạo bộ tiếp tục được sử dụng như không gian sinh hoạt cộng đồng, phù hợp với đặc thù dự án có mật độ xây dựng thấp.

Là dự án có hệ cảnh quan trung tâm lớn nhất trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn, Essensia Broadway được định hướng phát triển theo mô hình đặt không gian công cộng và con người vào vị trí trung tâm. Theo Phú Long, trong cấu trúc này, công viên và quảng trường không chỉ đóng vai trò tiện ích nội khu mà còn là nền tảng để hình thành nếp sinh hoạt và kết nối cộng đồng cư dân trong dài hạn.

Hoài Phương