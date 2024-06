Tổ hợp công viên cây xanh - thể thao 7,5 ha tại Vinhomes Ocean Park 2

Thời gian tới, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ có thêm sự hiện diện của các công trình điểm nhấn, như trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị - tiệc cưới và đặc biệt là nhà hát phong cách tân cổ điển.

Khu đô thị cũng vừa có thêm chương trình xiếc quốc tế Journey to the Wonderland tại Quảng trường Kinh đô Ánh sáng. Các màn biểu diễn do đoàn nghệ thuật xiếc Anqing thực hiện sẽ kéo dài trong suốt tháng 6.