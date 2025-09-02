Tổ hợp casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn dự kiến vận hành từ 2032

Khu dịch vụ du lịch có casino tại Vân Đồn của Sun Group dự kiến phân kỳ ba giai đoạn và vận hành toàn bộ từ quý II/2032.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang lấy ý kiến, khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp nằm tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với một mặt giáp biển. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Mặt Trời Vân Đồn (thành viên Sun Group).

Tổng diện tích lập quy hoạch dự án gần 245 ha. Chủ đầu tư cho biết hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất rừng, còn lại đất thương mại dịch vụ, chưa sử dụng và mặt nước.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án dành hơn 26 ha cho khu casino với công trình cao 25 tầng nổi và ba tầng hầm, dự kiến bố trí khoảng 214 bàn chơi casino và 2.140 máy chơi. Công trình khách sạn, nghỉ dưỡng có hai lô rộng khoảng 12 ha, được xây cao tối đa 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Khu resort sẽ có 7 lô đất, được xây cao 5 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Phối cảnh dự án 2 tỷ USD ở đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Xuân Hoa

Dự án gồm có ba khu chức năng được đầu tư theo giai đoạn. Khu 1 (gần 37 ha) sẽ phát triển các công trình khách sạn cao tầng có hoạt động casino; thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, vui chơi giải trí cao cấp.

Khu 2 (gần 74 ha) là tổ hợp khách sạn đa năng, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch cao tầng; khu hội thảo, trung tâm tài chính, văn phòng, vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe.

Khu 3 (hơn 71 ha) gồm khu thương mại dịch vụ thấp tầng, resort, khách sạn nghỉ dưỡng kết hợp không gian triển lãm, nhà hát trên nước, bảo tàng, phố lễ hội, du lịch hội thảo, vui chơi giải trí...

Tổ hợp này hoạt động không quá 70 năm, tiến độ xây dựng trong 9 năm, dự kiến vận hành toàn bộ từ quý II/2032. Tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Trong 70 năm hoạt động, tỉnh Quảng Ninh dự kiến dự án sẽ đóng góp cho ngân sách hơn 228.000 tỷ đồng, tương đương hơn 9,6 tỷ USD. Tổng số lao động làm việc tại casino và khách sạn khoảng 6.000 người.

Trước đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn vào cuối tháng 6. Theo quyết định, hoạt động kinh doanh casino và thí điểm cho người Việt vào chơi chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện pháp lý.

Nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn có nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bến cảng Ao Tiên... Địa phương này được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp đến 2030.

Với nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, Vân Đồn từng là điểm nóng bất động sản nhất là loại hình đất nền giai đoạn 2018-2019. Hiện nay, cùng với diễn biến chung, thị trường này trong giai đoạn dần phục hồi.

Ngọc Diễm