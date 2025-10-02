Tổ hợp căn hộ Sun Group góp phần thay đổi diện mạo Bãi Cháy

Quảng NinhKinh tế đêm và hạ tầng du lịch hiện đại giúp Bãi Cháy giữ nhịp hút khách sau hè, kéo theo nhu cầu lưu trú, mua sắm tăng, góp phần thúc đẩy nguồn cung căn hộ cao tầng.

Trong cấu trúc phát triển của TP Hạ Long (cũ), Hòn Gai được định vị trung tâm hành chính, thương mại; còn Bãi Cháy là cửa ngõ du lịch và dịch vụ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Bãi Cháy vừa có lợi thế cảnh quan nhìn ra vịnh di sản Hạ Long, vừa sở hữu hệ sinh thái du lịch hiện đại như quần thể Sun Elite City với cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, bãi tắm Bãi Cháy, chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, Sun World Ha Long, quảng trường Sun Carnival... cùng hạ tầng dịch vụ đi kèm.

Khách du lịch tới Bãi Cháy. Ảnh: AD

Năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế; số lượt khách lưu trú đạt khoảng 8 triệu, tổng thu từ du lịch ước 55.000 tỷ đồng, tăng 18% so với 2024. Riêng 8 tháng đầu năm, doanh thu du lịch đạt 41.380 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Xa hơn, tỉnh đặt mục tiêu đến 2030 đón trên 26 triệu lượt khách, trong đó 9 triệu khách quốc tế, tổng doanh thu khoảng 158.000 tỷ đồng, gấp 3-4 lần hiện nay. Các con số này phản ánh tiềm năng tăng trưởng du lịch cũng như nhu cầu dịch vụ, lưu trú và thương mại tại Bãi Cháy.

Sun Elite City được kỳ vọng là cú hích lớn cho sự phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm tại Bãi Cháy. Ảnh: Sun Property

Dù vậy, theo Sun Property (thành viên Sun Group), thị trường bất động sản tại Bãi Cháy khá yên ắng so với đà tăng trưởng du lịch. Nguồn cung căn hộ cao tầng giai đoạn 2021-2024 sụt giảm, tạo ra khoảng trống ở phân khúc trung và cao cấp, trong khi nhu cầu sở hữu và đầu tư vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, Sun Centro Town - tổ hợp căn hộ thuộc quần thể Sun Elite City quy mô 324 ha - được kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ cao cấp cho Bãi Cháy. Vị trí kết nối thuận tiện với cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, sân bay Vân Đồn, cầu Bãi Cháy, cảng tàu khách quốc tế, cùng các công trình dự kiến triển khai trong tương lai như hầm xuyên vịnh Cửa Lục hay đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long, giúp gia tăng khả năng tiếp cận và giá trị bất động sản.

Về đêm, không khí tại Bãi Cháy sôi động hơn với các màn trình diễn pháo hoa. Ảnh: AD

Tổ hợp gồm ba tòa tháp cao 30 tầng, cung cấp 2.900 căn hộ. Ngoài các căn hộ hướng biển, nhóm căn hướng nội khu được quan tâm nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn, đồng thời vẫn được hưởng hệ tiện ích trong đại đô thị Sun Elite City, được kỳ vọng sẽ tăng giá với định hướng phát triển kinh tế đêm, kinh tế biển của địa phương.

Dự án cũng công bố các tiện ích như bể bơi bốn mùa mái kính dài 50 m, phòng gym - spa, không gian trẻ em, khu ẩm thực - giải trí trên cao với tầm nhìn ra vịnh. Sun Centro Town hướng tới vận hành khép kín, an ninh nhiều lớp, phù hợp nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài ngày hoặc nghỉ dưỡng kết hợp làm việc.

Phối cảnh tổ hợp căn hộ biển Sun Centro Town tại Bãi Cháy. Ảnh: Sun Property

Theo Sun Property, kinh tế đêm với chuỗi hoạt động lễ hội, mua sắm, giải trí đa dạng sẽ là nền tảng để Bãi Cháy trở thành trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc, đồng thời tạo nhu cầu lưu trú, dịch vụ thương mại lớn hơn. Sự xuất hiện của các dự án căn hộ mới có thể giúp bổ sung nguồn cung còn thiếu, nhất là khi lượng khách đến Quảng Ninh tiếp tục tăng.

Tổ hợp căn hộ Sun Group góp phần thay đổi diện mạo Bãi Cháy Video giới thiệu Sun Centro Town. Nguồn: Sun Group

Song Anh