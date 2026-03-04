Tổ chức sự kiện ở đường trung tâm phải được Chủ tịch TP HCM đồng ý

Các sự kiện tổ chức trên đường Lê Lợi phải có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch UBND TP HCM nhằm chấn chỉnh tình trạng quá tải hoạt động ở khu vực trung tâm.

Yêu cầu được nêu trong văn bản của Thường trực UBND TP HCM về tăng cường quản lý, chấn chỉnh việc tổ chức sự kiện tại trung tâm thành phố, đặc biệt trên địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành (quận 1 cũ).

Theo chỉ đạo, việc tổ chức sự kiện trên hai tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ phải thực hiện theo kế hoạch hàng năm đã được UBND TP HCM phê duyệt. Thành phố ưu tiên tổ chức hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trường hợp tổ chức đột xuất ngoài kế hoạch hoặc tổ chức trên đường Lê Lợi phải được Chủ tịch UBND TP HCM chấp thuận.

Đường Lê Lợi ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Sở Văn hóa và Thể thao được giao xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện hàng năm, trình phê duyệt và triển khai đúng quy định; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh môi trường làm cơ sở xét duyệt, cấp phép.

Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, phường Bến Thành cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát địa bàn, xử lý vi phạm. Văn phòng UBND TP HCM theo dõi, kiểm tra và tham mưu xử lý theo quy định.

Đường Lê Lợi nằm ở trung tâm quận 1 (cũ), nay thuộc phường Sài Gòn và phường Bến Thành, dài khoảng 700 m, chạy theo hướng tây - đông, nối khu vực chợ Bến Thành với phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi. Tuyến đường rộng khoảng 30-35 m, nhiều làn xe, vỉa hè rộng; hai bên tập trung nhiều trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng lớn và nằm dọc tuyến Metro số 1 TP HCM.

Đây là trục giao thông quan trọng của lõi trung tâm TP HCM khi giao cắt các tuyến lớn như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Nguyễn Huệ, kết nối khu tài chính - thương mại Bến Thành với khu bờ sông Sài Gòn.

Đường Lê Lợi nằm ở trung tâm TP HCM, kết nối chợ Bến Thành và đường Nguyễn Huệ. Đồ họa: Khánh Hoàng

Thời gian qua, đường Lê Lợi nhiều lần được trưng dụng tổ chức sự kiện văn hóa, giải trí, quảng bá thương hiệu nhờ vị trí đắc địa. Tuy nhiên, do nằm trên trục giao thông quan trọng, mỗi khi tổ chức sự kiện, một phần hoặc toàn bộ tuyến thường phải hạn chế hoặc cấm xe tạm thời, điều tiết sang các tuyến lân cận như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Pasteur.

Tại cuộc họp kinh tế - xã hội ngày 27/2, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết việc tổ chức dày đặc hội chợ, triển lãm và sự kiện thương mại trên đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi thời gian qua đã gây nhiều hệ lụy, có thời điểm khiến giao thông khu vực trung tâm ùn tắc nghiêm trọng.

Theo ông, các hoạt động tập trung đông người cũng gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đời sống cư dân. Với phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố vẫn có thể tổ chức sự kiện nhưng cần ưu tiên các chương trình quan trọng, tránh tổ chức tràn lan, dày đặc.

Lê Tuyết