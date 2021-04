Tổ chức lại trận võ sĩ MMA nhận thẻ đỏ

ONE Championship xác nhận sẽ tổ chức trận tái đấu giữa Eddie Alvarez và Iuri Lapicus sau sự cố phạm quy tối 7/4.

Võ sĩ MMA phạm quy khi đánh vào gáy đối thủ Tình huống đánh vào gáy Lapicus khiến Alvarez bị phạt thẻ đỏ và xử thua.

"Kể cả trong giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng được việc ONE on TNT sẽ ra mắt với một trận đấu bị xử thua phạm lỗi. Tôi cảm thấy tệ cho Lapicus, Alvarez và gia đình của họ. Điều quan trọng nhất là tất cả đều được an toàn và khỏe mạnh. An toàn luôn là ưu tiên quan trọng nhất của chúng tôi", ông người đứng đầu One Championship - Chatri Sityodtong viết trên Facebook hôm 10/4.

Trong trận đấu thuộc ONE Championship ở Singapore hôm 7/4, Alvarez bị phạt thẻ đỏ và xử thua vì loạt đòn phạm quy vào gáy Lapicus trong hiệp một. Quyết định này của trọng tài chính Justin Brown đã gây ra nhiều tranh cãi, vì nhiều ý kiến rằng Alvarez vô tình đấm trúng gáy của Lapicus, chứ không cố ý phạm luật.

Sau phán quyết của trọng tài, Alvarez đã bật khóc sau cánh gà. Võ sĩ có biệt danh "Vua ngầm" này cũng đã kêu oan, quả quyết chỉ ra đòn nhắm vào phần tai của đối thủ, và đề nghị ONE Championship xét lại kết quả trận đấu.

Eddie Alvarez khóc sau khi bị xử thua vì phạm quy ở ONE Championship Alvarez khóc sau khi bị xử thua.

Sityodtong xác nhận không thể đảo ngược kết quả trận đấu kể trên, nhưng ông sẽ tìm cách tổ chức lại trận tái đấu giữa Alvarez và Lapicus. Việc các võ sĩ tái đấu sau những quyết định thiếu chính xác của trọng tài là điều thường xảy ra tại ONE Championship.

Sityodtong cũng ám chỉ không đồng tình với quyết định của trọng tài Brown. "Một điều chắc chắn là ONE Championship làm việc với những trọng tài, giám khảo, bác sĩ kinh nghiệm nhất. Dù không phải lúc nào cũng đồng ý với quyết định của họ, tôi rất tôn trọng những đánh giá và sự xuất sắc của họ. Và cần phải nói rằng, trận tái đấu sẽ diễn ra ngay khi cả hai võ sĩ sẵn sàng", người đứng đầu ONE Championship viết thêm trên Facebook.

Hồng Duy tổng hợp