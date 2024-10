Tổ chức đánh bạc trong các phiên livestream game Liên minh huyền thoại

Hà NộiĐặng Mạnh Cường, 27 tuổi, khi livestream các trận thi đấu của game Liên minh huyền thoại đã đặt đường link bên dưới để người xem tham gia cá độ.

Ngày 8/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra hành vi của Cường và nhiều người khác liên quan tội Tội đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11/2018, Cường lập kênh Youtube có nội dung chia sẻ các video chơi game để kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo và donate (người chơi ủng hộ). Quá trình vận hành kênh, Cường đồng ý với đề nghị của nhiều người xem về việc đứng ra tổ chức cá cược trong các phiên livestream.

Giữa tháng 5, Cường bàn với Trần Đức Toàn và Nguyễn Duy Thiện, cùng 28 tuổi, việc tổ chức cá cược trên kênh Youtube của Cường.

Đặng Mạnh Cường tại khu vực livestream ở nhà riêng quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kế hoạch, Cường sẽ phát trực tiếp video, bình luận về các game thủ nổi tiếng trên thế giới đang chơi trò chơi Liên minh huyền thoại - League Of Legends (chế độ chơi Teamfight Tactics - TFT). Anh ta sau đó kêu gọi người xem tham gia đặt cược cho thứ hạng chung cuộc của các game thủ này, theo thứ tự từ 1 đến 8.

Tại phần bình luận của phiên live, Cường đăng tải đường link hướng dẫn người chơi đặt cược. Để tham gia, "con bạc" phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Cường cung cấp với nội dung chuyển khoản: 13 (hoặc 48), cùng số tài khoản ngân hàng nhận tiền (nếu thắng cược). Trong đó 13 là dự đoán game thủ xếp thứ hạng từ 1 đến 3, còn 48 là dự đoán game thủ xếp thứ hạng từ 4 đến 8.

Khi trận đấu kết thúc, nếu người chơi đặt cược 13 và chung cuộc trận đấu game thủ xếp thứ hạng từ 1 tới 3, con bạc sẽ thắng, nhận về 1,85 lần số tiền đã đặt cược. Người đặt 48 sẽ thua và mất toàn bộ tiền đặt cược.

Thông thường một ngày Cường livestream hai lần, sáng từ 8h30 đến 15h với khoảng 10 trận thi đấu. Chiều từ 17h30 đến 20h30 với khoảng 7 trận đấu.

Cường bị công an đánh giá là nghi phạm cầm đầu. Thiện được giao làm thư ký với nhiệm vụ cập nhật thông tin, thống kê người chơi. Kết thúc mỗi trận đấu, Thiện giữ lại 15% số tiền cá cược để sau đó chia cho cả nhóm.

Nhằm che giấu dòng tiền hưởng lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc, Cường, Thiện và Toàn sử dụng tài khoản ngân hàng của nhiều người để nhận và chuyển tiền đánh bạc.

Các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25/9, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai triệu tập, khám xét với Cường và 11 người khác.

Trinh sát xác định, từ 14/5 đến nay, tổng số tiền nhóm này chuyển vào, rút ra để tham gia đánh bạc vào khoảng 70 tỷ đồng. Trong đó có 65.000 giao dịch cá cược với hơn 1.000 người tham gia. Số tiền nhóm Cường hưởng lợi lên đến hàng tỷ đồng.

Phạm Dự