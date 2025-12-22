Tổ chức bán dâm trong khu biệt thự cao cấp

Quảng NinhNhóm "Tú Ông" thuê căn biệt thự riêng biệt trong khu đô thị cao cấp tại Bãi Cháy làm điểm tổ chức mua bán dâm cùng lúc với nhiều khách.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Ngọc Tuấn (34 tuổi), Hồ Văn Hiếu (24 tuổi), Trần Thành Nam (32 tuổi) và Lê Minh Hòa (26 tuổi) với cáo buộc điều hành đường dây môi giới mại dâm tại một căn biệt thự thuộc khu đô thị Lotus (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), ngày 22/12.

Trước đó, ngày 21/12, cảnh sát bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng ngủ ở đây.

Trần Văn Thành (áo vàng) và Trần Ngọc Tuấn (áo đen trắng) khi bị bắt. Ảnh Xuân Hoa

Nhà chức trách cáo buộc Tuấn là đầu mối tiếp nhận "đơn hàng", trực tiếp thỏa thuận giá với khách. Hiếu chịu trách nhiệm thuê villa sang trọng để tạo vỏ bọc an toàn, trực tiếp thu tiền và điều phối giao dịch. Hòa tập hợp và điều động gái bán dâm theo yêu cầu và Nam là lái xe chuyên trách đưa đón gái bán dâm đến điểm hẹn.

Cơ quan công an cho rằng việc nhóm này thuê hẳn một căn biệt thự riêng biệt cho thấy tính chất tinh vi, biến không gian nghỉ dưỡng thành nơi hoạt động tệ nạn quy mô.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Lê Tân