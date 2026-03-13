Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị về quê

Hà NộiĐịu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Chiều 26/2, chị Nông Thị Hà, 37 tuổi, một tay xách hành lý, lưng địu con trai 2 tuổi dò dẫm vào sân bay Tân Sơn Nhất. Chị Hà bị mù bẩm sinh, làm nghề tẩm quất tại TP HCM gần 10 năm nay. Dù từng bay về quê nhiều lần, đây là lần đầu tiên chị tự xoay xở đưa con nhỏ đi cùng.

Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt của nữ hành khách, các nhân viên mặt đất đã hỗ trợ chị làm thủ tục và đưa đến tận cửa máy bay. Tại đây, tổ tiếp viên tiếp nhận, dìu chị vào ghế ngồi, thắt dây an toàn và hướng dẫn cách ra hiệu khi cần giúp đỡ. Suốt hành trình bay ra Hà Nội, phi hành đoàn túc trực và hỗ trợ người mẹ trông em bé.

Chị Nông Thị Hà (áo màu be) và con trai 2 tuổi được tổ tiếp viên Vietnam Airline đưa ra cổng sân bay Nội Bài (Hà Nội), gọi taxi để lên xe khách về Cao Bằng, tối 26/2. Ảnh: Phạm Thu Hà

Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài lúc 18h30. Chị Hà dự tính tự bắt taxi ra ngã ba Kim Anh (khu vực rẽ lên cao tốc gần sân bay) để tìm xe khách đi xuyên đêm về xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng.

Lường trước những khó khăn của hành khách, tổ bay đã liên hệ nhân viên mặt đất chuẩn bị sẵn xe lăn đón tại cửa máy bay. Biết chị không có người thân đi cùng, hoàn cảnh khó khăn phải chờ qua Tết mới mua được vé rẻ về quê, các tiếp viên quyết định thay đổi phương án hỗ trợ.

Họ cùng nhau quyên góp gần một triệu đồng, chủ động đặt xe taxi và vé xe giường nằm, đồng thời dặn dò tài xế chăm sóc hai mẹ con suốt hành trình còn lại.

Chị Phạm Thị Thu Hà, 54 tuổi, tiếp viên trưởng chuyến bay VN126, cho biết cả đoàn không yên tâm để nữ hành khách tự đi tiếp. "Trời đã tối, người mẹ lại khiếm thị địu theo con nhỏ. Chúng tôi không bận tâm việc khách có tiền hay không, mục đích duy nhất là đưa hai mẹ con về nhà an toàn", chị Hà nói.

Nhóm tiếp viên chia nhau người gọi xe, người thanh toán, đồng thời lưu lại số điện thoại của các tài xế để tiện theo dõi. Khoản tiền quyên góp thừa, họ xem như chút quà nhỏ gửi em bé mua sữa. Hơn 20h cùng ngày, khi nhận được điện thoại báo mẹ con hành khách đã lên xe giường nằm an toàn, toàn bộ tổ bay mới yên tâm.

Hai mẹ con chị Nông Thị Hà chờ xe taxi đến đón tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, tối 26/2. Ảnh: Phạm Thu Hà

Trong 32 năm gắn bó với bầu trời, tiếp viên trưởng Thu Hà cùng đồng nghiệp từng nhiều lần quyên góp giúp người mất tài sản mua vé về quê, hỗ trợ khách khiếm khuyết hay xử lý các ca cấp cứu y tế trên không. "Sự an toàn và an tâm của hành khách luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi", chị Thu Hà nói.

Nhận được sự giúp đỡ kịp thời, chị Nông Thị Hà xúc động cho biết: "Lòng tốt của các anh chị tiếp viên đã giúp mẹ con tôi có một chuyến đi bình an và ấm áp đến tận cửa nhà".

Quỳnh Nguyễn