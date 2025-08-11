Tờ báo lớn nhất Nhật kiện công ty AI Mỹ, đòi bồi thường 15 triệu USD

Ba ấn bản của Yomiuri, báo lớn nhất Nhật Bản, kiện công ty AI Perplexity với cáo buộc sử dụng trái phép các bài báo và hình ảnh.

Yomiuri ngày 10/8 cho biết ba ấn bản của họ gồm Yomiuri Shimbun, Yomiuri Shimbun Osaka và Yomiuri Shimbun Seibu đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Tokyo, yêu cầu Perplexity, một startup về AI tại Mỹ, ngừng sử dụng trái phép nội dung của họ và đòi bồi thường 2,17 tỷ yen (gần 15 triệu USD).

Đây là lần đầu tiên một hãng truyền thông lớn của Nhật Bản khởi kiện công ty AI của phương Tây. Yomiuri là tờ báo lớn nhất Nhật Bản và là báo in có lượng phát hành lớn nhất thế giới, đạt 7 đến 9 triệu bản mỗi ngày, theo Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN‑IFRA).

Tòa trụ sở của Tập đoàn Yomiuri tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Yomiuri

Trong đơn kiện, Yomiuri cáo buộc Perplexity đã thu thập trái phép, sao chép 119.467 bài viết trên website của tờ báo này từ tháng 2 đến tháng 6, và cung cấp câu trả lời có nội dung tương tự cho người dùng. Tờ báo tuyên bố hành động này vi phạm Luật Bản quyền Nhật Bản.

Yomiuri yêu cầu bồi thường 16.500 yen cho mỗi bài viết, tính theo mức phí cấp phép thông thường. Số tiền bồi thường có thể tăng tùy vào kết quả điều tra bổ sung. Tờ báo còn lập luận việc Perplexity cung cấp nội dung trái phép khiến lượt truy cập của Yomiuri giảm sút, ảnh hưởng doanh thu quảng cáo.

Trả lời yêu cầu bình luận, Perplexity gửi thông điệp xin lỗi "về sự hiểu lầm đã gây ra tại Nhật Bản". "Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Perplexity cam kết đảm bảo rằng các nhà xuất bản và nhà báo được hưởng lợi từ những mô hình kinh doanh mới hình thành trong kỷ nguyên AI", thông điệp có đoạn.

Đức Trung (Theo Yomiuri)