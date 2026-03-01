Tổ ấm rộn tiếng cười của 'tiên đồng ngọc nữ' Thái Lan

Vợ chồng diễn viên cho con diện trang phục Tết, đi chùa hôm mùng Một Bính Ngọ. Trong một cuộc phỏng vấn, Dan nói cuộc sống của anh viên mãn, như "thiên đường sắc màu", bên vợ đẹp con xinh. Trong mắt anh, Pattie mãi mãi tuổi 18, hồn nhiên, hay cười và tỏa sáng mọi khoảnh khắc.

Cặp sao hẹn hò từ năm 2009, tổ chức hôn lễ tối giản hồi cuối 2022, đón con song sinh vào tháng 8/2024. Theo Bangkok Post, Dan - Pattie được báo giới, khán giả Thái Lan gọi là "tiên đồng ngọc nữ" vì tương xứng ngoại hình, tài năng.