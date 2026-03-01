Tổ ấm rộn tiếng cười của 'tiên đồng ngọc nữ' Thái Lan

Pattie cho biết siêng cập nhật ảnh hai con để chiều theo yêu cầu của người hâm mộ. Đa phần fan khen bé trai Lycka và bé gái Rora bụ bẫm, biểu cảm sinh động, mỗi hình ảnh lẫn video thu hút hàng trăm nghìn lượt thích, tương tác.
Khoảnh khắc vui nhộn của gia đình sao.
Vợ chồng diễn viên cho con diện trang phục Tết, đi chùa hôm mùng Một Bính Ngọ. Trong một cuộc phỏng vấn, Dan nói cuộc sống của anh viên mãn, như "thiên đường sắc màu", bên vợ đẹp con xinh. Trong mắt anh, Pattie mãi mãi tuổi 18, hồn nhiên, hay cười và tỏa sáng mọi khoảnh khắc.
Cặp sao hẹn hò từ năm 2009, tổ chức hôn lễ tối giản hồi cuối 2022, đón con song sinh vào tháng 8/2024. Theo Bangkok Post, Dan - Pattie được báo giới, khán giả Thái Lan gọi là "tiên đồng ngọc nữ" vì tương xứng ngoại hình, tài năng.
Theo Sanook, với những sự kiện quan trọng, khó từ chối, họ thường đưa hai con đi cùng. Trong ảnh, cả nhà sao dự một chương trình tại trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok, hôm 10/1.
Mỗi cuối tuần, Dan đưa bà xã và hai con đi ăn uống, vui chơi ngoài trời. Bé Lycka - Rora thích không gian rộng lớn, chạy nhảy, chơi ôtô và nghịch nước.
Theo Thairath, dù tài chính dư giả, Dan - Pattie có lối sống giản dị, không thích hàng hiệu hay những nơi đắt đỏ. Trang phục của hai bé chủ yếu là thương hiệu bình dân.
Cả nhà đón Giáng sinh 2025, hút hơn nửa triệu lượt thích trên Instagram.
Dan - Pattie bén duyên khi đóng phim Điệp viên năm 2009, sau đó nhiều lần đóng tình nhân, vợ chồng trong Yêu từ thứ 7 tới thứ 2, Lễ tình nhân ngọt ngào, Nàng dâu bão táp.
Pattie tên thật Ungsumalynn Sirapatsakmetha, là người Thái gốc Hoa, có lượng fan đông đảo nhờ tiếng vang của phim Tuổi nổi loạn, Chuyện tình Bangkok, Hoàng cung.
Dan Worrawech Danuwong được gọi là "ngôi sao đa tài", là giọng ca chính D2B, giỏi vũ đạo, nhạc cụ (piano, sáo, guitar), tự sản xuất nhạc, thu âm và viết lời ca khúc. Loạt nhạc phẩm solo của anh được nhiều fan thuộc nằm lòng. Dan cũng đóng hơn 50 phim, được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao. Các phim điện ảnh lẫn truyền hình do anh làm đạo diễn kiêm biên kịch đều vào top ăn khách như: Love in the rain, Fabulous 30 the series, I sea U, Love beyond frontier và Blacklist.
Cặp sao tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho con vào tháng 8/2025.
Như Anh
Ảnh, video: Instagram Lycka.rora, Pattieung, Danworrawech