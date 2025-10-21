Tổ ấm gần thiên nhiên của Ngọc Sơn

Ca sĩ Ngọc Sơn chọn nhà phố hai mặt tiền, bao quanh bởi mảng xanh - mặt nước trong khu đô thị sinh thái LA Home làm nơi tìm sự cân bằng.

Sau gần bốn thập kỷ ca hát, Ngọc Sơn vẫn đều đặn đứng trên sân khấu và được khán giả nhiều thế hệ yêu mến. Mới đây, nam ca sĩ chia sẻ về ngôi nhà mới ở khu đô thị LA Home (Tây Ninh), cho biết nơi đây mang lại cảm xúc khác biệt, phù hợp "nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng sau những chuyến lưu diễn".

Danh ca Ngọc Sơn tham quan nhà mẫu tại LA Home. Ảnh: Prodezi

"Gắn bó với miền Tây suốt nhiều năm, tôi muốn có một ngôi nhà gần khán giả và vùng đất mình yêu", giọng ca sinh năm 1968 chia sẻ. Anh cho biết dành nhiều tháng để tìm hiểu các dự án trong khu vực và chọn LA Home vì đáp ứng được nhiều tiêu chí. Dự án có vị trí thuận lợi khi cách TP HCM khoảng 5 phút di chuyển qua đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh (rộng 60 m), hạ tầng đồng bộ, pháp lý rõ ràng. "Quan trọng hơn, nơi đây mang lại cảm giác bình yên mà tôi tìm kiếm bấy lâu", anh nói.

Ngôi nhà mới của Ngọc Sơn thuộc phân khu River Park - khu nhà phố ven kênh được thiết kế ba tầng thoáng đãng. Căn góc 9x15 m hai mặt tiền, các phòng đều đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Ngọc Sơn cho biết căn nhà vừa vặn, không quá lớn. "Tầng thượng là nơi tôi yêu thích nhất, có thể tổ chức tiệc BBQ cùng gia đình, ngắm hoàng hôn hay dành thời gian sáng tác", anh nói.

Ngọc Sơn cùng đại diện LA Home. Ảnh: Prodezi

Căn nhà cũng được bao bọc bởi hệ sinh thái hạ tầng - tiện ích của khu đô thị sinh thái LA Home rộng 100 ha, nằm liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400 ha. Không gian được bao quanh bởi cây xanh, hồ nước và 7 dòng kênh tự nhiên được tôn tạo, hình thành cảnh quan sinh thái. Dự án có công viên nội khu, cùng hệ thống tiện ích cho học tập, thể thao, mua sắm và giải trí. Vị trí giáp ranh TP HCM giúp cư dân thuận tiện di chuyển, vừa tận hưởng môi trường trong lành, vừa kết nối nhanh với trung tâm đô thị.

Theo đại diện chủ đầu tư, dòng sản phẩm nhà phố tại River Park có giá từ 3,79 tỷ đồng, được xem là phù hợp trong bối cảnh giá bất động sản khu vực cửa ngõ TP HCM đang tăng. Tuy nhiên, với Ngọc Sơn, từng trải qua nhiều lần mua bất động sản, anh cho rằng một ngôi nhà lý tưởng không phải chỉ nằm ở con số. "Mua nhà không chỉ để đầu tư, mà là để mỗi sáng thức dậy thấy vui và tràn đầy năng lượng", anh nói.

Phối cảnh các tuyến phố với cảnh quan xanh, kênh tự nhiên. Ảnh: Prodezi

Ngọc Sơn sinh ngày 26/11/1968 tại Hải Phòng. Năm 1987, anh cùng gia đình vào TP HCM định cư và học trường Nghệ thuật Sân khấu. Hai năm sau, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh được khán giả nhớ đến qua các nhạc phẩm Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ về em, Tình cha, Vầng trăng cô đơn...

Hoài Phương