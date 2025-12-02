Tổ ấm của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Cuối tháng 10, cô bắt đầu dự sự kiện trở lại sau sinh, hội ngộ cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung (trái) ở một triển lãm tại TP HCM. Cô dự tính rời nghiệp diễn xuất trong hai, ba năm để dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ.

Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang.

Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022. Diễn viên và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.