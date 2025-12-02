Tổ ấm của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Sau bốn tháng sinh con, đến nay, Ngô Thanh Vân cho biết nhiều hôm, cô và chồng - doanh nhân Huy Trần - đuối khi thay phiên nhau chăm bé Gạo. Dù vậy, ngắm nụ cười của bé, họ biết cách mạnh mẽ, yêu thương nhau hơn mỗi ngày. "Hạnh phúc không phải lúc nào cũng rực rỡ, đôi khi chỉ là một hơi thở, một cái ôm rất chặt của con", cô nói.
Sau bốn tháng sinh con, đến nay, Ngô Thanh Vân cho biết nhiều hôm, cô và chồng - doanh nhân Huy Trần - đuối khi thay phiên nhau chăm bé Gạo. Dù vậy, ngắm nụ cười của bé, họ biết cách mạnh mẽ, yêu thương nhau hơn mỗi ngày. "Hạnh phúc không phải lúc nào cũng rực rỡ, đôi khi chỉ là một hơi thở, một cái ôm rất chặt của con", cô nói.
Hôm 11/11, dịp sinh nhật Huy Trần, đạo diễn cảm ơn chồng vì những đêm cùng thức ru con ngủ. "Khi con khóc giữa khuya, ông xã luôn là người đầu tiên bật dậy", Ngô Thanh Vân cho biết.
Hôm 11/11, dịp sinh nhật Huy Trần, đạo diễn cảm ơn chồng vì những đêm cùng thức ru con ngủ. "Khi con khóc giữa khuya, ông xã luôn là người đầu tiên bật dậy", Ngô Thanh Vân cho biết.
Ngô Thanh Vân tổ chức tiệc mừng Huy Trần đón tuổi 35 ở TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp
Sinh con đầu lòng ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân vượt qua được áp lực nhờ ông xã túc trực bên cạnh.
Sinh con đầu lòng ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân vượt qua được áp lực nhờ ông xã túc trực bên cạnh.
Huy Trần vừa ru con ngủ, vừa viết kịch bản quay vlog ẩm thực. Ngô Thanh Vân nói không chỉ chăm con giỏi, Huy Trần còn vào bếp, áp dụng nhiều chế độ dinh dưỡng, giúp cô phục hồi sức khỏe sau sinh.
Huy Trần vừa ru con ngủ, vừa viết kịch bản quay vlog ẩm thực. Ngô Thanh Vân nói không chỉ chăm con giỏi, Huy Trần còn vào bếp, áp dụng nhiều chế độ dinh dưỡng, giúp cô phục hồi sức khỏe sau sinh.
Huy Trần làm món cá lóc hấp bầu tẩm bổ cho vợ sau sinh. Video: Nhân vật cung cấp
Thỉnh thoảng, Huy Trần đưa vợ con đi du lịch để thay đổi không gian, như Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Vợ chồng "đả nữ" học cách sống chậm, biết trân trọng những điều giản dị và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng mỗi ngày.
Thỉnh thoảng, Huy Trần đưa vợ con đi du lịch để thay đổi không gian, như Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Vợ chồng "đả nữ" học cách sống chậm, biết trân trọng những điều giản dị và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng mỗi ngày.
Huy Trần giúp vợ ru con. Video: Nhân vật cung cấp
Vợ chồng cô lên bảng nhật ký, ghi chép lại thói quen hàng ngày của con. Nhờ đó, cả hai biết được sở thích của bé, dần chủ động hơn.
Vợ chồng cô lên bảng nhật ký, ghi chép lại thói quen hàng ngày của con. Nhờ đó, cả hai biết được sở thích của bé, dần chủ động hơn.
Ngô Thanh Vân nói vợ chồng cô không thích định hướng nghề nghiệp tương lai cho con, muốn Gạo được thoải mái khám phá thế giới theo cách riêng của bé.
Ngô Thanh Vân nói vợ chồng cô không thích định hướng nghề nghiệp tương lai cho con, muốn Gạo được thoải mái khám phá thế giới theo cách riêng của bé.
Cuối tháng 10, cô bắt đầu dự sự kiện trở lại sau sinh, hội ngộ cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung (trái) ở một triển lãm tại TP HCM. Cô dự tính rời nghiệp diễn xuất trong hai, ba năm để dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ.
Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang.
Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022. Diễn viên và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.
Cuối tháng 10, cô bắt đầu dự sự kiện trở lại sau sinh, hội ngộ cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung (trái) ở một triển lãm tại TP HCM. Cô dự tính rời nghiệp diễn xuất trong hai, ba năm để dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ.
Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang.
Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022. Diễn viên và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp