Tổ ấm của diễn viên Quang Minh và bạn gái 9x

Quang Minh cho biết hạnh phúc khi chứng kiến con ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh. Với diễn viên, một năm qua, kể từ khi con chào đời, cuộc đời anh như "bước sang một trang mới". Anh phải học lại kiến thức, kỹ năng chăm trẻ sơ sinh, từ cách pha sữa đến thay tã.