Tổ ấm của diễn viên Quang Minh và bạn gái 9x

Con trai Quang Minh - bé Dustin, còn gọi là Tin - lần đầu tập đi khi tròn một tuổi, hôm 3/11. Video: Nhân vật cung cấp.
Quang Minh và bạn đời trong tiệc mừng con tròn một tuổi, hôm 4/11. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng tại tổ ấm của anh, tại TP HCM. Diễn viên chỉ mời người thân và một số bạn bè trong hội chơi pickleball góp mặt.
Quang Minh cho biết hạnh phúc khi chứng kiến con ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh. Với diễn viên, một năm qua, kể từ khi con chào đời, cuộc đời anh như "bước sang một trang mới". Anh phải học lại kiến thức, kỹ năng chăm trẻ sơ sinh, từ cách pha sữa đến thay tã.
Diễn viên bên con trai trong lễ cúng tổ nghề sân khấu (12/8 âm lịch) vào đầu tháng 10, tại TP HCM. Anh nói không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng con luôn khỏe mạnh, bản thân có thêm nhiều cơ hội phục vụ khán giả.
Dịp cuối tuần, anh thường địu con đi dạo ở trung tâm thương mại, gọi bé là "cục vàng". Diễn viên nói dù cuộc sống bình yên, anh có phần áp lực vì muốn lo cho con hết khả năng, đảm bảo tương lai Dustin được ổn định. Diễn viên lên kế hoạch trở lại với phim ảnh, đóng quảng cáo để kiếm thêm thu nhập.
Quang Minh bày tỏ tình cảm với con trai. Video: Nhân vật cung cấp
Anh và bạn đời đồng điệu trong nhiều sở thích, từ đi du lịch đến chơi thể thao. Cả hai theo đuổi bộ môn pickleball từ đầu năm nay, chăm chỉ tập mỗi tuần để rèn luyện sức khỏe, tăng dẻo dai.
Quang Minh chia vui cùng Tăng Khánh Chi khi cô chiến thắng một giải đấu pickleball tại TP HCM, đoạt phần thưởng 65 triệu đồng vào giữa tháng 8. Sau khi sinh, cô nỗ lực tập luyện, giảm 15 kg và lấy lại vóc dáng thon thả.
Cả hai ngắm cảnh khi đi cáp treo tại núi Chứa Chan. Sánh đôi cùng bạn gái, diễn viên thường được khen về phong cách trẻ trung. Anh chuộng những kiểu dáng phóng khoáng như áo thun phom rộng, quần baggy hoặc quần shorts, phối cùng mũ lưỡi trai và kính màu.
Quang Minh tận hưởng không khí miệt vườn bên cạnh người yêu cùng bạn bè. Diễn viên cho biết thích trò chuyện, làm việc với các diễn viên trẻ để luôn được truyền cảm hứng từ họ, cập nhật thêm về các xu hướng mạng xã hội và công nghệ.
Quang Minh bên Cao Thái Sơn - nghệ sĩ thân thiết với gia đình anh - trong tiệc sinh nhật anh tổ chức cho bạn gái vào tháng 8.
Quang Minh quê tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Làm giàu với ma.
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp