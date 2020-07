TNR Stars Bích Động giới thiệu 46 căn shophouse đẹp nhất dự án

Sau thành công của buỗi lễ ra mắt dự án khu dân cư thương mại Chợ Mới Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang) - tên thương mại TNR Stars Bích Động vào ngày 18/7 vừa qua, chủ đầu tư - Công ty Cổ phần AAC Việt Nam giới thiệu 46 căn shophouse đẹp nhất dự án.

Shophouse trung tâm dự án.

Trong tổng số 342 lô của toàn dự án, 46 shophouse được thiết kế thuận tiện vừa phục vụ mục đích kinh doanh, vừa sinh sống. Vị trí của hai dãy shophouse đều nằm tại trung tâm của dự án, gần với các tiện ích nội khu, mặt tiền quay ra quốc lộ 37 và tỉnh lộ 298, vừa thuận tiện về giao thông, vừa tăng giá trị khi giao thương buôn bán. Trong đó 24 căn hướng mặt tiền ra quốc lộ 37 và 22 căn hướng mặt tiền tỉnh lộ 298. Hai lô shophouse này có đường riêng để cư dân, khách hàng có chỗ đỗ xe cũng như kinh doanh phù hợp với nhu cầu sử dụng.

"Nằm trong tổng thể dự án TNR Stars Bắc Giang với vị trí chiến lược, tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính - kinh tế - xã hội của huyện Việt Yên, 46 căn shophouse có nhiều tiềm năng sinh lời cho chủ sở hữu", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

TNR Stars Bích Động tọa lạc tại Bắc Giang.

TNR Stars Bích Động là dự án thuộc chuỗi TNR Stars do TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam) là đơn vị quản lý và phát triển. Đây là dự án đầu tiên tại thị trường Bắc Giang được TNR Holdings Vietnam xây dựng và phát triển theo chuỗi mô hình "All in one" về tiện ích cảnh quan, giá trị sống, đi kèm với các hạng mục phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Dưới bàn tay thiết kế của các kiến trúc sư tài hoa, shophouse TNR Stars Bích Động có mặt tiền rộng thoáng, vị trí độc tôn tiếp giáp các tuyến đường lớn, thiết kế linh hoạt, tiên nghi, không gian xanh mát, mang đến lợi ích kép vừa kinh doanh thuận lợi, vừa sinh hoạt thoải mái cho gia chủ. Ngoài ra, tại TNR Stars Bích Động, khách hàng có thể sở hữu những căn nhà phố với hai mặt tiền kết nối giữa kinh doanh mặt phố và vườn công viên.

Chủ đầu tư AAC Việt Nam kết hợp với TNR Holdings Vietnam phát triển 22 tiện ích cảnh quan sang trọng, đẳng cấp tại dự án như khu trung tâm thương mại dịch vụ, khu chợ trung tâm Bích Động... Ngoài ra, TNR Stars Bích Động cũng tận hưởng vị trí chiến lược sát ngay cạnh khu công viên trung tâm huyện Việt Yên rộng hơn 6,5ha bao gồm công viên và hồ nước sát cạnh dự án.

Phối cảnh tổng thể dự án TNR Stars Bích Động.

Với mô hình phát triển chuyên biệt, TNR Holdings Vietnam xây dựng 2 tiểu khu Phú Quý và Thịnh Vượng. Trong đó, tiểu khu Phú Quý tập trung những tiện ích giá trị nhất của dự án với khu phố về tài chính - ngân hàng, khu shophouse mặt phố đẳng cấp kết nối trực tiếp với quốc lộ 37. Tiểu khu Thịnh Vượng với những tuyến phố đi bộ thương mại, các tiện ích cảnh quan sẽ là cơ hội sinh lời cho cư dân. Ngoài ra tiểu khu Thịnh Vượng có kết nối trực tiếp với Tỉnh lộ 298 sẽ làm gia tăng giá trị cho sản phẩm.

Tâm Anh