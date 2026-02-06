TNEX tăng vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tài chính số

Năm 2025, TNEX tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, tập trung đầu tư công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng quy mô các giải pháp tài chính số tại Việt Nam.

Nguồn vốn mới giúp nền tảng TNEX tăng tốc ứng dụng AI và Big Data vào toàn bộ chuỗi hoạt động, từ thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro đến nâng cao trải nghiệm người dùng. Đồng thời, quy mô vốn giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu an toàn vốn theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, mở rộng dư địa cho các khoản đầu tư trung và dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Đại diện TNEX cho biết, với nền tảng vốn vững hơn, doanh nghiệp ưu tiên đầu tư vào hạ tầng công nghệ và hệ thống quản trị rủi ro, coi đây là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững trong lĩnh vực tài chính số.

Ứng dụng TNEX được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ khách hàng. Ảnh: TNEX

Nhờ nguồn lực được tăng cường, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của TNEX tăng 84% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cũng như khả năng triển khai chiến lược dựa trên công nghệ. Cùng với đó, quy mô tín dụng từ các sản phẩm tài chính số tăng hơn ba lần, trong khi doanh thu từ các nhóm sản phẩm trọng yếu tăng gấp bảy lần so với năm trước.

Đáng chú ý, dù dư nợ tăng nhanh, các chỉ số nợ sớm giảm khoảng 30%. Theo TNEX, kết quả này đến từ việc ứng dụng Big Data trong phân tích hành vi, giúp phân khúc khách hàng chính xác hơn và kiểm soát rủi ro xuyên suốt vòng đời khoản vay.

Một điểm nhấn trong chiến lược công nghệ của TNEX là tự động hóa toàn bộ quy trình thẩm định tín dụng. Nhờ ứng dụng AI và dữ liệu lớn, thời gian duyệt vay được rút ngắn xuống khoảng 5 giây, cho phép khách hàng hoàn tất thủ tục hoàn toàn trực tuyến và biết ngay hạn mức giải ngân, thay vì phải trải qua nhiều bước thẩm định thủ công.

Bên cạnh việc cải thiện tốc độ xử lý, công nghệ cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành. Trong năm 2025, chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) của TNEX giảm 20% so với năm trước, cho thấy mô hình tài chính số không chi nhánh đang phát huy hiệu quả, đồng thời chuyển hóa lợi thế công nghệ thành lợi ích trực tiếp cho hơn 2,6 triệu khách hàng.

Song song với đầu tư nội lực, TNEX tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông qua hợp tác với các đối tác công nghệ và thanh toán như ZaloPay, Fiza, MISA, KiotViet và gần đây là Viettel Post. Việc tích hợp dịch vụ tài chính vào các nền tảng quen thuộc giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn chủ doanh nghiệp.

Theo định hướng phát triển, doanh nghiệp sẽ tiếp tục lấy công nghệ làm trọng tâm, đồng thời cân bằng giữa tăng trưởng, kiểm soát rủi ro và tuân thủ các chuẩn mực quản trị. Trong giai đoạn 3-5 năm tới, với nền tảng vốn được củng cố và chiến lược công nghệ nhất quán, TNEX hướng tới mở rộng hoạt động theo hướng thận trọng, góp phần thúc đẩy tài chính số minh bạch và hiệu quả tại Việt Nam.

