TNEX nhận 3 giải thưởng đánh dấu hành trình phát triển tài chính số

Sau 5 năm tập trung phát triển các giải pháp tài chính nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, TNEX liên tiếp được vinh danh tại 3 giải thưởng quốc tế về tài chính số trong năm 2025.

Ra mắt với định hướng xây dựng một nền tảng tài chính dễ sử dụng với mọi người, đội ngũ phát triển TNEX tập trung giải quyết rào cản lớn nhất của khách hàng: các quy trình phức tạp của ngân hàng truyền thống. Ứng dụng được thiết kế với giao diện tối giản, sử dụng ngôn ngữ đời thường, cho phép người dùng hoàn tất đa số giao dịch trong thời gian ngắn.

Song song đơn giản hóa trải nghiệm, TNEX là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam áp dụng chiến lược "tài chính nhúng". Nền tảng hợp tác với các ứng dụng tiêu dùng như Fiza, ZaloPay và các hệ sinh thái dành cho SME như Misa, KiotViet, tạo ra một "lưới điện tài chính đa chiều", từ đó mở rộng khả năng tiếp cận trực tiếp tới hàng chục triệu người dùng tiềm năng.

Ứng dụng TNEX được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Ảnh: TNEX

Nhờ những giải pháp tài chính số, mới đây doanh nghiệp được vinh danh tại ba hạng mục quốc tế gồm Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam, Trải nghiệm ngân hàng số an toàn nhất Việt Nam và Giải đột phá sáng tạo công nghệ vay.

Trong đó, giải thưởng Trải nghiệm ngân hàng số An toàn nhất Việt Nam 2025 do Tạp chí Global Economics trao tặng được đánh giá cao trong bối cảnh tội phạm mạng tăng nhanh tại nhiều quốc gia.

Để đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, TNEX xây dựng hệ thống bảo mật đa tầng, kết hợp công nghệ xác thực OTP, cơ chế giám sát theo thời gian thực và đội ngũ chuyên gia bảo mật nội bộ, đảm bảo mọi giao dịch và thông tin khách hàng được bảo mật nghiêm ngặt. Đơn vị cũng tích hợp định danh điện tử VNeID, giúp nâng cao khả năng xác thực và bảo vệ dữ liệu khách hàng theo chuẩn mực Quốc gia.

Danh hiệu Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam được Global Banking & Finance Review trao tặng dựa trên mức độ hoàn thiện mô hình, chất lượng dịch vụ, tốc độ xử lý và hiệu quả vận hành. Hệ thống của TNEX vận hành trên kiến trúc Cloud-Native như AWS, với công nghệ xử lý dữ liệu theo thời gian thực (realtime), đảm bảo mọi giao dịch được xử lý nhanh chóng và ổn định.

Người dùng có thể đăng ký vay tiền trực tiếp trên ứng dụng. Ảnh: TNEX

Giải đột phá sáng tạo công nghệ vay ghi nhận khả năng tự động hóa toàn bộ quy trình cho vay. Người dùng chỉ cần CCCD để đăng ký, hồ sơ được duyệt trong khoảng một phút, giải ngân trực tuyến và không phát sinh các loại phí ẩn. Tính thuận tiện này phù hợp với nhu cầu tiếp cận vốn linh hoạt của người dùng trẻ.

Trước đó, doanh nghiệp cũng được The Asian Banker vinh danh Ngân hàng thuần số tốt nhất Việt Nam trong hai năm liên tiếp (2023-2024).

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX, cho biết các giải thưởng là dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của doanh nghiệp.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ và bảo mật để người dùng luôn được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn an toàn tiên tiến", ông Minh khẳng định.

(Nguồn: TNEX)