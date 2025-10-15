TNEX hợp tác KiotViet ra mắt giải pháp vay cho hộ kinh doanh

TNEX hợp tác KiotViet ra mắt giải pháp vay trực tuyến, với hạn mức linh hoạt từ 30 đến 100 triệu đồng, hỗ trợ cộng đồng kinh doanh tiếp cận nguồn vốn chính thống an toàn, linh hoạt.

Giải pháp này được phát triển bởi Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) trên ứng dụng TNEX, với nhiều ưu điểm: hạn mức linh hoạt, không cần thế chấp tài sản, thời hạn vay tối đa 24 tháng, phê duyệt và giải ngân trực tiếp trên tài khoản.

Hệ thống tích hợp AI đánh giá tín dụng thông minh dựa trên dữ liệu bán hàng, giúp quá trình đăng ký - xét duyệt - giải ngân diễn ra hoàn toàn trực tuyến, không cần gặp mặt hay chờ đợi.

Lần hợp tác này mở ra cơ hội cho cộng đồng hộ kinh doanh, đặc biệt là nhóm bán hàng đa kênh trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop hay Lazada, tiếp cận một giải pháp tài chính số ngay trong chính nền tảng KiotViet.

Đại diện TNEX và KiotViet trong lễ ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: TNEX

Hai thương hiệu kỳ vọng giải pháp này có thể hỗ trợ hơn 5 triệu hộ kinh doanh, nhóm thường gặp nhiều khó khăn khi vay vốn ngân hàng truyền thống do thiếu tài sản thế chấp hoặc lịch sử tín dụng hạn chế, tiếp cận vốn chính thống dễ dàng hơn.

"Tài chính số không chỉ là sản phẩm, mà là quyền được tiếp cận cơ hội. Sự hợp tác với KiotViet chính là cánh cửa để chúng tôi mang tinh thần tài chính an toàn - sống không rào cản đến với từng cửa hàng, từng hộ kinh doanh", ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc TNEX chia sẻ.

Với mục tiêu "Lấy công nghệ làm nền tảng, lấy người kinh doanh nhỏ làm trung tâm", TNEX và KiotViet hướng tới xây dựng mô hình "Financial Embedded Partnership", xu hướng tài chính được nhúng trực tiếp vào hệ sinh thái công nghệ, giúp người kinh doanh tiếp cận dịch vụ tài chính liền mạch ngay trong nền tảng sử dụng hàng ngày.

Trong đó, TNEX mang đến năng lực tài chính số, còn KiotViet cung cấp công cụ quản lý kinh doanh. Sự kết hợp này giúp người dùng có "bộ ba" công cụ quan trọng: nguồn vốn, công cụ vận hành và sự tự do để mở rộng quy mô.

Giải pháp "Vay kinh doanh" là một phần trong hệ sinh thái tài chính số mà TNEX đang xây dựng. Bên cạnh đó, nền tảng còn cung cấp nhiều sản phẩm khác như Vay Tiêu Dùng tự động phê duyệt sau 2 phút, tính năng "Tiêu trước - Trả sau" miễn lãi 35 ngày, cùng công cụ quản lý tài chính cá nhân thông minh, tất cả đều được vận hành trên nền tảng công nghệ bảo mật cao.

TNEX là nền tảng tài chính số thuộc hệ sinh thái ngân hàng MSB, hiện có hơn 2,3 triệu người dùng, với sản phẩm chủ lực được vinh danh là "Sản phẩm Tài chính Tiêu dùng của năm". Doanh nghiệp hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện thay vì chỉ dừng lại ở các sản phẩm vay lẻ.

Trong khi đó, KiotViet là một trong những nền tảng quản lý bán hàng hàng đầu Việt Nam, hiện đồng hành cùng hơn 300.000 cửa hàng trên toàn quốc. Với định hướng "Công nghệ hóa mọi cửa hàng Việt", doanh nghiệp kỳ vọng có thể trở thành "cánh tay số hóa" hỗ trợ toàn diện hoạt động bán hàng, giúp hộ kinh doanh Việt tối ưu vận hành và hướng đến tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: TNEX)