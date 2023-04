TMT Motors ưu đãi đến 172 triệu cho các dòng xe tải

Chương trình ưu đãi của TMT Motors áp dụng cho các dòng xe tải nhẹ, trung và nặng, mức cao nhất 172 triệu đồng, áp dụng trong tháng 4.

Trong chương trình, những mẫu xe tải trung và nặng do TMT Motors phân phối nhận mức ưu đãi cao nhất đến 172 triệu đồng, tùy thuộc phiên bản cụ thể. Dòng xe này hướng đến nhóm doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường dài, tải trọng lớn như: Howo 130, Howo 160, ben Howo 8x4 ca bin V7G thùng vát với động cơ 380 mã lực, ben đầu 6x4 cabin V7G thùng vuông động cơ 380 mã lực...

Ba trong số những dòng xe tải của TMT Motors được nhận chương trình ưu đãi tháng 4.

Bên cạnh đó, dòng tải trung của TMT Motors cũng có những chiết khấu hấp dẫn. Nổi bật là dòng tải trung Howo 130 và 160 có mức ưu đãi đến 88 triệu đồng, giá khởi điểm chỉ từ 540 triệu đồng. Đại diện TMT Motors cho biết, đây là dòng xe có thùng hàng rộng, chiều dài đến 6m, đáp ứng linh hoạt khả năng vận chuyển hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với dòng tải nhẹ, hãng này chiết khấu đến 94 triệu đồng tùy phiên bản cụ thể. Mẫu tải nhẹ tiêu biểu của TMT là DFSK K01S tải trọng dưới 1 tấn, có thể di chuyển trong nội thành sau giờ cấm tải. Tata Super Ace được tặng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 5 triệu đồng cùng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, áp dụng cho đời xe 2022.

Xe tải nhẹ DFSK K01S hướng đến nhu cầu vận tải trong đô thị.

Trong năm ngoái, hãng xe tải này ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với 2021, tăng 70% so với 2020, bán ra gần 5.400 chiếc các loại. TMT Motors dự báo thị trường xe thương mại 2023 sẽ sụt giảm so với năm trước, bởi tác động từ suy thoái kinh tế, siết room tín dụng khiến người dùng, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm hãng này ghi nhận doanh số tích cực, bán ra khoảng 1.500 xe. Trong đó, tháng 3 ghi nhận doanh số cao nhất gần 800 chiếc.

TMT Motors là nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối xe thương mại có bề dày 47 năm với các thương hiệu như: Tata, Sinotruk, KC, Zibo, DFSK... với hệ thống chi nhánh, đại lý phủ khắp toàn quốc.

Tuấn Vũ

Ảnh: TMT Motors