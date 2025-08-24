TLinh đưa Quốc kỳ Việt Nam lên sân khấu với nghệ sĩ quốc tế

Trong màn trình diễn phối hợp cùng J Balvin, TLinh vẫy Quốc kỳ Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mang đến màn trình diễn bùng nổ cho 50.000 khán giả.

TLinh cầm quốc kỳ lên sân khấu với nghệ sĩ quốc tế

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội), tổ chức bởi Vingroup.

Tlinh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia dự án Wonder Sound Lab. Cô kết hợp với J Balvin trong ca khúc I Like It, tạo nên sân khấu "rực cháy" tại 8Wonder. Ngay sau màn trình diễn, khán đài bùng nổ khi Quốc kỳ Việt Nam và Colombia tung bay trên sân khấu. Theo ban tổ chức, đây cũng là cách nghệ sĩ năm châu gửi lời chúc mừng đến Việt Nam dịp đặc biệt này.

"Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam xuyên suốt các màn trình diễn thể hiện ý nghĩa đặc biệt vào thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9", ban tổ chức nhấn mạnh.

Màn song ca giữa hai nghệ sĩ thông điệp của đêm nhạc: Where Local Beats Become Global Wonders (tạm dịch: Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu). Theo đó, chương trình như một "phòng thí nghiệm" âm nhạc, cái nôi và bệ phóng sáng tạo của Moments of Wonder, mở ra hành trình tạo nên những kỳ quan âm nhạc. Tại "phòng thí nghiệm" này, nhạc Việt được thử nghiệm, phá cách và hòa quyện cùng tinh hoa của nghệ sĩ quốc tế, mang đến những kết hợp tiên phong cho thị trường. Điểm khác biệt của Wonder Sound Lab nằm ở mô hình First-time Global Collab: mỗi mùa chỉ duy nhất một màn kết hợp Việt Nam - quốc tế, vừa đánh dấu bước tiến mới, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám mơ giấc mơ toàn cầu.

Qua dự án Wonder Sound Lab, ban tổ chức nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với sao ngoại.

Chương trình quy tụ dàn sao quốc tế lẫn trong nước như The Kid Laroi, DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, Tlinh và (S)trong - Trọng Hiếu. Các nghệ sĩ đều mang bản hit hàng triệu, tỷ view của mình lên sân khấu 8Wonder, tạo nên không khí cuồng nhiệt, bùng nổ quảng trường.

Theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.

Nhật Lệ - Lộc Chung - Mai Anh