TK2 - Maison Détox đáp ứng nhu cầu 'nghỉ dưỡng tại gia'

Hà NộiPhân khu mới tại Vinhomes Smart City mang đến cho cư dân không gian sống như các khu nghỉ dưỡng với hệ tiện ích hiện đại.

Báo cáo từ Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) nhận định, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam hiện đang dẫn đầu top 5 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Đà tăng trưởng rõ nét tiếp tục duy trì, dự kiến tăng thêm 6,4% trong năm 2023 và 6,6% trong năm kế tiếp.

Sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, thượng lưu đã hình thành nên những chuẩn mực sống và hành vi tiêu dùng mới. Tiêu biểu như việc lựa chọn chốn an cư. Nhiều người thành đạt đặt ra những tiêu chuẩn mới trong không gian sống để cân bằng "thân - tâm - trí". Từ đó phong cách nghỉ dưỡng tại gia (resort living) được phát triển ở nhiều khu đô thị.

Thay vì phải đi xa cho những kỳ nghỉ ngắn, những gia chủ có điều kiện chọn không gian nghỉ dưỡng ngay tại nhà, tận hưởng tiện ích hiện đại với khung cảnh xanh mát như resort.

Một góc công viên tại Vinhomes Smart City. Ảnh: Vinhomes

Đón đầu xu thế, tòa tháp căn hộ TK2 - Maison Détox thuộc phân khu The Tonkin (Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng tại gia.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Smart City, TK2 - Maison Détox định vị là phân khu cao cấp. Cư dân nơi đây thừa hưởng đặc quyền trải nghiệm nghỉ dưỡng với nội thất hiện đại và nhiều tiện ích đi kèm.

Đại diện Vinhomes cho biết, các căn hộ tại đây bàn giao tiêu chuẩn cao cấp. Phần nội thất đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Toto, Kohler, Dessmann, Adel... Mỗi khung cửa sổ tối ưu kích thước nhằm tăng độ mở cho không gian, thêm khả năng đón gió tự nhiên và ánh sáng mặt trời.

Không gian bên trong căn hộ TK2 - Maison Détox. Ảnh: Vinhomes

Đồng thời, cư dân cũng hưởng đặc quyền chăm sóc riêng biệt với hệ thống sen tắm mưa cao cấp được trang bị trong từng căn hộ. Hệ thống máy lọc không khí giúp cả gia đình sinh hoạt, vui chơi trong bầu khí trong lành, mát mẻ.

TK2 - Maison Détox thừa hưởng hệ tiện ích của The Tonkin với thiết kế theo phong cách Indochine. Từ tháp đồng hồ The Goddess, giàn cảnh quan The Muse đến hồ bơi ngoài trời Indochine Resort 1.000m2 đều thiết kế tỉ mỉ, chi tiết. Cư dân có thể tản bộ trong không gian trong lành, xanh mát của vườn nhiệt đới Palm Garden, đường dạo Bamboo Path...

Ngoài ra, Vinhomes Smart City cũng mang đến cho khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái đa dạng quy mô 280ha, công viên trung tâm Central Park 10,2ha cùng hồ điều hòa 4,8ha.

Tòa tháp căn hộ TK2 - Maison Détox dự kiến bàn giao vào tháng 6 sắp tới.

Yên Chi