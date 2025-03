Titan Group phân phối dự án 'rừng trị liệu' Eco Retreat của Ecopark

Titan Group được nhà sáng lập Ecopark chọn phân phối dự án đô thị trị liệu, phục hồi, tái tạo 220 ha ở phía Tây TP HCM nhờ kinh nghiệm trong mảng bất động sản cao cấp.

Titan Group đã có 15 năm hoạt động, nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, phân phối bất động sản cao cấp - nghỉ dưỡng. Hai bên từng bắt tay trong nhiều dự án như biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island hay Eco Central Park tại Nghệ An. Đây là lý do hai bên quyết định hợp tác để đưa dự án trọng điểm mới ở khu vực phía Nam ra thị trường.

Bà Nguyễn Thị Liên Dung - CEO Titan Group cho biết định hướng phát triển của dự án Eco Retreat có nhiều điểm chung với những triết lý kinh doanh của đơn vị. "Kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững là trách nhiệm của chúng tôi và cũng là điều Eco Retreat mong muốn", bà Dung nhấn mạnh.

Đại diện hai bên tại buổi ký kết hợp tác. Ảnh: Ecopark

Eco Retreat nằm ở phía Tây TP HCM, cách bến Bạch Đằng, quận 1 khoảng 30 phút di chuyển theo đại lộ Võ Văn Kiệt, cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Dự án thừa hưởng nhiều lợi thế về hạ tầng từ các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố như quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt. Các hạ tầng khác tiếp tục được mở rộng như Nguyễn Hữu Trí nâng cấp lên 30 mét, cao tốc TP HCM - Trung Lương lên 12 làn xe, giúp Eco Retreat kết nối nhanh chóng đến trung tâm TP HCM.

Phối cảnh Eco Retreat với mảng xanh rộng lớn. Ảnh: Ecopark

Trên tổng quy mô 220 ha, nhà sáng lập dành 55% diện tích cho cảnh quan. Theo đại diện Titan Group, dự án tạo điểm mới mẻ cho thị trường với mô hình retreat phù hợp nhiều lứa tuổi. Thị trường từng chứng kiến Ecopark Hưng Yên tăng trưởng khi giá trị môi trường sống sinh thái và ưu tiên sức khỏe được đặt lên hàng đầu.

Trong khi đó, mô hình phát triển Eco Retreat bên cạnh màu xanh sinh thái còn có những liệu pháp giúp cư dân trị liệu, tái tạo, phục hồi đa dạng trải khắp khuôn viên. Nhà sáng lập tạo mô hình một vòng tròn liên hoàn 20 chủ đề đa dạng (Circle Retreat), từ tĩnh tại đến nhộn nhịp, sống động. "Cư dân thụ hưởng giá trị retreat mỗi ngày, mỗi giờ trong chính môi trường sống của mình", bà Liên Dung nhận định.

Con đường dạo bộ dài 8km trong dự án. Ảnh: Ecopark

Ngoài các liệu pháp trị liệu, thư giãn, dự án còn tạo ra sự kết hợp giữa cuộc sống thanh bình và sự sôi động của phố thị. Ecopark quy hoạch đan cài những khu vực phố thị với loạt tiện ích thư giãn để tạo nên sự giao thoa các hình thái, giúp trị liệu, phục hồi, tái tạo năng lượng tốt hơn.

Điển hình là các tuyến đường thương mại thiết kế rộng 30 mét, vỉa hè mỗi bên 6 mét tạo ra không gian tương tác xã hội và giá trị kinh doanh cho các bất động sản. Khách hàng cũng thuận tiện trong trải nghiệm không gian thư giãn vì đây là trục đường bao quanh và kết nối trực tiếp vào Retreat Circle.

Phối cảnh tiện ích trị liệu giữa thiên nhiên tại dự án. Ảnh: Ecopark

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng đề cao các yếu tố xanh, bền vững, hài hòa với thiên nhiên, Eco Retreat được nhà sáng lập và đối tác kỳ vọng trở thành hấp lực mới của thị trường Tây TP HCM.

"Với đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm cùng nhiều năm chinh phục phân khúc cao cấp trên thị trường, Titan Group sẽ góp phần lan tỏa tinh thần retreat đến với cộng đồng", CEO Nguyễn Thị Liên Dung nhấn mạnh.

Hoài Phương