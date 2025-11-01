Tình yêu xuyên lục địa của cô kỹ sư IT Việt

Cuộc sống của Vũ Thị Ngọc vốn chỉ xoay quanh công việc và mèo cho đến khi cô "quẹt" trúng chàng trai Australia trên app hẹn hò.

Là tester (kiểm thử phần mềm), hoạt động hàng ngày của cô kỹ sư IT 30 tuổi ở Hà Nội là soi từng dòng code, tìm "bug" (lỗi) trước khi sản phẩm ra mắt. Công việc tỉ mỉ và bận rộn khiến cô không còn thời gian hẹn hò.

Một tối tháng 10/2023, người bạn thân lắc đầu: "Cậu chỉ biết tìm 'bug' với ôm mèo", rồi khuyến khích cô cài app hẹn hò. Vài ngày sau, Ngọc nhận được tin nhắn làm quen của Jake Thomas. "Bạn lên Tinder làm gì?", cô gái IT vào thẳng vấn đề.

Jake đáp đang du lịch Việt Nam cùng gia đình người bạn thân gốc Việt, muốn kết nối với người bản địa để hiểu thêm về đất nước. Dù được gia đình bạn cảnh báo "cẩn thận lừa đảo qua mạng", Jake, 30 tuổi, quản lý vận hành nhà máy bê tông ở Australia, vẫn bị Ngọc cuốn hút dù chưa gặp mặt.

Ngọc và Jake, cùng người đồng nghiệp cũ của cô tại Nhật Bản, tháng 10/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kết thúc chuyến đi, chàng trai về nước nhưng các cuộc trò chuyện của hai người không dừng lại. Gần hai tháng sau, anh quay lại Việt Nam. "Tôi muốn gặp em", Jake nhắn.

Buổi hẹn đầu diễn ra ở phố cổ Hà Nội. Ngọc đưa Jake và hai người bạn của anh đi ăn bún chả, dạo các bảo tàng. Khi Jake đi tour Ninh Bình, Quảng Ninh, đoán anh di chuyển liên tục, không có thời gian giặt đồ, Ngọc đã liên hệ lễ tân khách sạn giúp.

Với cô, đó chỉ là cử chỉ nhỏ, nhưng với Jake là khoảnh khắc rung động. "Ở đất nước tôi, mọi người quen tự lập, chưa từng có ai quan tâm đến tôi như vậy. Em làm trái tim tôi tan chảy", chàng trai nhắn.

Trước khi kết thúc chuyến đi, họ gặp nhau lần nữa, dạo Hồ Tây ăn bánh tôm. Giây phút chia tay, Jake nắm chặt tay Ngọc nói: "Anh nhất định sẽ quay lại".

Mỗi sáng, anh đều nhắn tin cho cô gái bên kia đại dương. Có khi Ngọc bận, hai ba ngày mới trả lời, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nhắn và kể về cuộc sống của mình.

Ở Hà Nội, trái tim của cô gái IT cũng dần rung động khi thi thoảng nhận được những bó hoa Jake bất ngờ gửi đến tận công ty. "Giữa năm 2024, anh thổ lộ rằng 'đã say tôi như điếu đổ', còn tôi cũng bắt đầu thấy nhớ", Ngọc kể.

Họ lên kế hoạch du lịch cùng nhau tại Singapore mùa thu năm đó. Ngọc ấn tượng với chàng trai nhanh nhẹn, thông minh và tỏ ra hiểu mọi suy nghĩ của cô.

Chuyến đi cũng là một "phép thử" của Jake. Anh chuyển cho cô một khoản tiền để chi tiêu trong suốt chuyến đi. "Nhưng cô ấy chỉ mua cho tôi một đôi giày, còn lại không động đến", anh nói. Điều đó khiến Jake càng thêm trân trọng cô gái Việt.

Ông Vũ Ngọc Sơn dẫn con gái vào hôn trường, trong đám cưới cuối tháng 12/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhân dịp sinh nhật cô, anh lên kế hoạch cầu hôn tại Nhật Bản. Dưới chân núi Phú Sĩ tháng 10/2024, Jake giơ ra chiếc nhẫn, lắp bắp hỏi: "Em đồng ý lấy anh chứ?". Ngọc đang mải mê chụp ảnh, quay lại đã thấy bạn trai nhìn mình với ánh mắt si tình.

Cô gái gật đầu đón nhận chiếc nhẫn. Đó là kỷ vật gia truyền được truyền qua ba thế hệ nhà Jake. "Thế là mình sắp có chồng, sắp đến một đất nước xa lạ, mà còn chưa báo với bố mẹ", Ngọc nhớ lại. Tối hôm sau, nghe con gái báo tin vui, ông Vũ Ngọc Sơn, nửa đùa nửa thật: "Gạo đã nấu thành cơm rồi, còn xin phép gì nữa".

Dù vậy, ông vẫn hỏi kỹ kế hoạch của hai con. Biết các con dự định tổ chức hôn lễ vào năm sau, ông khuyên cưới ngay trong năm 2024 để tránh "kim lâu". Nghe thông báo, Jake sững người, xin "30 phút suy nghĩ" vì lo chưa chuẩn bị kịp tài chính. Nhưng 15 phút sau, anh đồng ý và hẹn ba ngày sau về làm lễ dạm ngõ.

Nghe vậy, chính ông Sơn cũng "hoảng". "Hay bảo Jake để bố sửa sang lại nhà cửa đã", ông nhắn con gái. Dù được trấn an người nước ngoài không quan trọng hình thức, người cha vẫn huy động anh em tổng vệ sinh nhà cửa, lau từng viên gạch, đánh bóng ghế, treo rèm mới.

Ngày về, chàng trai ngoại quốc không nói được tiếng Việt, chỉ biết cúi đầu cười, liên tục bắt tay. Ông Sơn quan sát Jake và tỏ ra hài lòng. "Số tôi ăn ở tốt mới có được thằng rể hiền lành", ông nói.

Hai tháng chuẩn bị cho đám cưới là cuộc chạy đua nước rút của đôi trẻ. Ở Australia, Jake "cày cuốc" thêm cả cuối tuần. Ở Việt Nam, Ngọc vừa đi làm, vừa lo chi tiết đám cưới.

Ngày trọng đại diễn ra vào 28/12/2024, trên thảm cỏ ở Ninh Bình. Cô dâu khoác váy cưới do mẹ chồng tặng và được bố đẻ dắt tay vào hôn trường. Chú rể đứng chờ, đôi mắt ngân ngấn. "Từ nhỏ, chúng ta được dạy lớn lên sẽ tìm thấy người bạn đời, có con và cùng nhau già đi. Nhưng khi trưởng thành, anh nhận ra không phải ai cũng có được cái kết hạnh phúc ấy. Chúng ta thật may mắn, vì đã kịp nắm lấy cơ hội này", Jake nói.

Đáp lại, cô dâu cất lời thề nguyện: "Em từng mong người mình lấy làm chồng sẽ bước ra từ những câu thơ yêu nhất: 'Người yêu ấy mang nụ cười của nắng/ Dẫu có mưa cũng đứng đợi tôi về'. Giờ đây, người đứng trước mặt em chính là người bước ra từ đoạn thơ ấy".

Tháng 6/2025, trước ngày con gái sang Australia, ông Sơn nhắn tin rất dài cho Jake và "chốt" lại bằng câu dặn dò: Bố thương con gái lắm. Nó lấy chồng xa, bố chỉ mong con tốt với nó.

Jake hứa sẽ yêu thương Ngọc như công chúa. "Con yêu em ấy rất nhiều. Con sẽ học tiếng Việt, vì con trân trọng Ngọc và cả gia đình mình".

Vợ chồng Ngọc - Jake và hai em ruột của cô trong ngày cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc hiện sống ở thị trấn ven biển Yamba (Australia), nơi cuộc sống trôi chậm, khác hẳn nhịp sống ở Hà Nội. Cô đang học tiếng Anh, thi bằng lái và dự định tìm một công việc nhẹ nhàng hơn sau nhiều năm làm IT.

"Hạnh phúc đến bất ngờ nhưng ngọt ngào vô cùng. Mỗi ngày, tôi nghe chồng gọi 'em yêu', mẹ chồng gọi 'con yêu', đủ thấy mình đang được chào đón", nàng dâu Việt chia sẻ.

Phan Dương