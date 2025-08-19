Tình yêu xuyên biên giới của cặp đôi U90

Ông Moberg, 89 tuổi, và bà Gina Ceccarelli, 82 tuổi, từng nghĩ những năm tháng còn lại của mình chỉ còn sự tĩnh lặng và ký ức cho đến khi cả hai bất ngờ tìm lại được tình yêu.

Ngày 12/7 vừa qua, hai người kỷ niệm một năm ngày cưới.

Trước đó, ông bà đều trải qua những cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn 6 thập kỷ.

Từ trái sang, Dwight Moberg và Gina Ceccarelli trao nhau nụ hôn tình yêu trong lễ cưới vào mùa hè năm ngoái. People

Tình duyên của họ bắt đầu sau một chuyến Gina Ceccarelli từ Italy bay sang ở California, Mỹ để thăm người bạn cũ mất liên lạc hơn 40 năm, giữa năm 2024. Bà tình cờ gặp ông Dwight Moberg, hàng xóm của người bạn. Ông vừa mất vợ sau 65 năm chung sống.

Ngay lần đầu gặp gỡ, người đàn ông 89 tuổi bị cuốn hút bởi sự duyên dáng, ấm áp của người phụ nữ Italy. Những buổi đi dạo, bữa ăn Ceccarelli nấu và cuộc trò chuyện bằng Google dịch khiến họ ngày càng gắn bó. "Cô ấy chiếm trọn trái tim tôi", Moberg nói.

Sau chuyến thăm đầu tiên, Ceccarelli trở lại Italy nhưng hai người vẫn muốn có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa. Bà chấp nhận xa con cháu, chuyển hẳn sang Mỹ. "Mọi thứ đều mới, đất nước, ngôn ngữ, thói quen, nhưng tôi đã làm vậy vì tình yêu", bà chia sẻ.

Từ trái sang phải, Gina Ceccarelli và Dwight Moberg. People

Ngôn ngữ không còn là rào cản. Moberg đùa rằng ông luôn trả lời "sì" (có) cho hầu hết câu hỏi của vợ.

Trong khi đó, Ceccarelli mang đến căn bếp gia đình những hương vị Italy, điều càng gắn kết tình cảm đôi bên. "Tôi sợ mình sẽ tăng cân tới 136 kg vì cô ấy là một đầu bếp tuyệt vời", ông cười.

Tháng 9 tới, đôi vợ chồng sẽ trở lại Italy hưởng tuần trăng mật và Ceccarelli đang háo hức dẫn chồng đi qua những miền ký ức của mình.

"Tình yêu đã cho tôi một góc nhìn khác về tuổi già", Moberg nói. "Già đi không có nghĩa là khép lại mọi cánh cửa. Nó khiến tôi trẻ lại và biến những năm tháng cuối đời thành quãng thời gian đẹp nhất".

Nhật Minh (Theo People)