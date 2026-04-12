Doãn Thiên Chiếu, tài tử Hong Kong đóng "Thiên tằm biến", "Khử tà diệt ma", nhận ra "vợ là tất cả" khi cô mắc bệnh ung thư máu.

Trên HK01 ngày 12/4, Doãn Thiên Chiếu, 62 tuổi, kể về hành trình cùng vợ đi qua giông tố lớn nhất cuộc đời. Bấy giờ, tài tử ở đỉnh cao danh tiếng nhờ thành công của loạt phim Khử tà diệt ma (tên khác: Tôi có hẹn với Cương Thi, phát từ 1998-2004), nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, công việc bận rộn.

Cuộc sống của diễn viên thay đổi khi vợ - Teresa, làm ngoài ngành giải trí - được chẩn đoán mắc ung thư. Khi nhận kết quả xét nghiệm, Doãn Thiên Chiếu cảm thấy bản thân như mảnh gương rơi xuống đất, vỡ tan. "Lúc đó tôi lái xe về nhà, nước mắt giàn giụa, không còn thấy đường về", diễn viên nhớ lại.

Tài tử Doãn Thiên Chiếu. Ảnh: HK01

Nhưng Teresa tỏ ra bình tĩnh, động viên chồng bình ổn tâm lý. Hai người bước vào chặng đường chữa trị dài ngày. Doãn Thiên Chiếu ngừng tất cả công việc để chăm sóc Teresa trong bệnh viện vì canh cánh trong lòng nếu không tự tay chăm lo cho bạn đời.

Doãn Thiên Chiếu không dám đi xe hơi vì cần tiết kiệm tiền gửi xe, tiền qua trạm thu phí. Hàng ngày, anh đi bộ ra bến metro rồi chuyển sang xe bus tới bệnh viện.

Khi tình trạng của Teresa nguy kịch, diễn viên quỳ gối khóc, trong lòng cầu xin dùng mạng sống của anh để đổi lấy bình an cho vợ. Doãn Thiên Chiếu nói lúc bạn đời đau đớn, anh mới hiểu cô quan trọng với anh thế nào.

Nhờ được chữa trị, chăm sóc tốt, tinh thần lạc quan, tình trạng của Teresa chuyển biến tích cực. 20 năm qua, bệnh tình của cô được kiểm soát. Tài tử nói: "Bây giờ, chỉ cần thấy cô ấy cười vui vẻ, tôi đã thấy mọi thứ rất ngọt ngào".

Tình yêu vượt giông tố của tài tử Doãn Thiên Chiếu Doãn Thiên Chiếu và Vạn Ỷ Văn trong "Khử tà diệt ma". Video: ATV

Diễn viên hiện đều đặn đóng phim, thường công tác ở Trung Quốc đại lục. Dù nhiều lần hoàn thành công việc buổi khuya, anh cố gắng đáp chuyến bay sớm nhất để về nhà ở bên vợ. Tài tử tự nhận bản thân có nhiều nhược điểm, biết ơn vợ nhường nhịn và thầm lặng ủng hộ anh trong 27 năm chung sống.

Doãn Thiên Chiếu lớn lên trong gia đình nghèo, gia nhập làng phim năm 1982. Anh được khán giả đánh giá cao diễn xuất khi nhập vai chính lẫn phản diện. Tài tử từng gây sốt qua nhiều tác phẩm như Thiên tằm biến 1993, Tinh Võ Môn 1995, Năm 97 rồng đổi màu, ba phần phim Khử tà diệt ma (đóng cùng Vạn Ỷ Văn), Bách biến hồ ly (đóng cùng Lương Tiểu Băng).

Như Anh (theo HK01)