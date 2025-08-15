Tình yêu với Cristiano Ronaldo biến đổi cuộc đời cô gái nghèo

Tây Ban NhaTừ một trợ lý bán hàng ở Madrid, Georgina Rodriguez bước vào cuộc sống giàu sang và có một tổ ấm bền chặt với tình yêu của Cristiano Ronaldo.

Hôm 11/8, mạng xã hội bùng nổ khi Georgina khoe chiếc nhẫn kim cương ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo cầu hôn cô. Sự kiện mở ra chương mới với đám cưới được mong đợi sau 9 năm yêu của cặp đôi nổi tiếng. Khoảnh khắc này là cột mốc quan trọng không chỉ với họ và những người thân thiết, mà còn với hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Câu chuyện tình yêu bắt đầu mùa hè năm 2016, khi Georgina đang làm trợ lý bán hàng tại cửa hàng Gucci trên phố Golden Mile, Madrid.

Hôm ấy, cô định tan ca lúc 17h nhưng được nhờ ở lại thêm nửa tiếng để hỗ trợ một khách hàng. Nữ nhân viên bất ngờ khi thấy một chàng trai điển trai, cao gần 2 m, đi cùng con trai và vài người bạn, bước vào.

"Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn trong bụng và ngại đến mức không dám nhìn anh ấy", Georgina kể. Hai người bắt đầu giữ mối quan hệ bạn bè từ đó.

Một ngày nọ, Ronaldo nhắc đến một sự kiện thời trang và hỏi cô có muốn đến đó không. "Tôi đã dành cả ngày để suy nghĩ xem mình sẽ mặc gì, sẽ tạo kiểu tóc như thế nào", cô nói.

Ronaldo và bạn gái Georgina trong một lần xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: Instagram

Vài tuần sau, huyền thoại bóng đá, cùng anh trai và một số người bạn, mời cô đến một sự kiện khác. Trên đường đến nhà hàng ăn tối, tay họ chạm nhau. Georgina cảm thấy "đôi bàn tay ấy vừa khít nhau một cách hoàn hảo".

Đó là khởi đầu cho những buổi hẹn hò riêng tư đầu tiên của họ. Cô gái lúc nào cũng muốn gặp anh, nhưng không muốn nhắn tin trước. Ronaldo thường nhắn tin cho cô sau trận đấu. "Tôi nói đã về nhà và chuẩn bị đi ngủ, nhưng anh ấy rủ đi ăn tối là tôi đi ngay, dù đã ăn rồi", cô kể. Anh đón cô về nhà riêng, tự tay nấu ăn mời bạn gái.

"Cô ấy là một cô gái cực kỳ thú vị và trưởng thành", Ronaldo nói lý do phải lòng Georgina.

Ban đầu, mối quan hệ được giữ kín, nhưng những bức ảnh hai người ở Paris đăng trên báo chí khiến Georgina từ một người vô danh trở thành tâm điểm truyền thông.

Cô rời căn hộ thuê khiêm tốn để sống cùng Ronaldo tại biệt thự sang trọng ở La Finca, Madrid, bước vào thế giới của những siêu xe, thảm đỏ và hàng hiệu. Từ một người mẫu vô danh, cô nổi tiếng khắp thế giới. Tài khoản Instagram của Georgina có gần 68 triệu lượt theo dõi, nhiều hơn cả một số danh thủ bóng đá.

Theo truyền thông quốc tế, từ bé Georgina đã sống trong cảnh vật lộn với nghèo khó khi có một người cha đi tù vì ma túy. Đam mê đầu đời của cô là khiêu vũ, nhưng do gia cảnh khó khăn nên phải bỏ ngang.

Ở tuổi 17, cô sang Anh làm bảo mẫu, học tiếng Anh, rồi thử sức làm người mẫu. Trở lại Madrid, Georgina làm việc trong lĩnh vực bán hàng xa xỉ nhưng phải sống trong căn hộ tạm bợ, đối mặt nhiều khó khăn tài chính. "Tình yêu với Ronaldo đã biến cuộc sống của tôi thành một giấc mơ", cô nói.

Nhưng Georgina cũng thừa nhận, việc trở thành bạn đời của một người nổi tiếng toàn cầu không dễ dàng. Cô đối diện với áp lực từ công chúng, tin đồn và cả những ánh mắt soi xét.

"Mọi hành động, lời nói của tôi đều bị phóng đại. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy mạnh mẽ hơn bất cứ áp lực nào. Khi ở bên nhau, chúng tôi mạnh mẽ hơn và có sự ngưỡng mộ lẫn nhau", Georgina kể.

Georgina khoe chiếc nhẫn bạn trai cầu hôn, hôm 11/8 trên mạng xã hội. Ảnh: Voguearabia

Gắn bó gần một thập kỷ, họ cùng xây dựng gia đình với năm người con: Cristiano Jr., cặp song sinh Eva và Mateo, cùng hai con gái Alana Martina và Bella Esmeralda.

Georgina ưu tiên ở bên con, dạy các giá trị sống, tham gia hoạt động thường ngày. Ronaldo từng nói: "Cô ấy là một phần của tôi, là tình yêu của đời tôi".

Từ Madrid (Tây Ban Nha), Turin (Italy), Manchester (Anh) đến Riyadh (Arabia Saudi), họ luôn đồng hành. Năm 2022, cả hai trải qua biến cố mất một trong hai con sinh đôi mới sinh, khiến hình ảnh của họ trong mắt công chúng thêm phần gần gũi hơn. Georgina sau đó ra mắt phim tài liệu I Am Georgina để kể về cuộc sống phía sau ánh hào quang.

Ronaldo khẳng định từ lâu đã chắc chắn sẽ cưới Georgina, chỉ chờ thời điểm thích hợp. Giờ đây, với chiếc nhẫn kim cương trên tay, họ sẵn sàng cho đám cưới mà người hâm mộ gọi là "đám cưới thế kỷ".

Nhật Minh (Theo Hola, Vogue Arabia)