Hành trình vượt qua thử thách và tạo nên những giá trị cho cộng đồng của Karishma giúp cô giành hai giải thưởng quốc tế dành cho người mắc hội chứng down vào các năm 2014 và 2018. Nữ họa sĩ cũng vinh dự được mời phát biểu tại trụ sở Liên hiệp quốc nhân ngày hội chứng down thế giới 2019.

"I can, you can, we all can" hay tạm dịch "tôi có thể, bạn có thể, chúng ta có thể" là thông điệp đã gắn liền với Karishma trong suốt hơn 10 năm qua. Đồng hành cùng "Vì một Việt Nam tất thắng", họa sĩ Ấn Độ hy vọng có thể cùng các em nhỏ vượt qua hết những khó khăn, bất hạnh để hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Những bức tranh mà các em nhỏ gửi về cuộc thi khiến nữ giám khảo xúc động khi nhớ về những ngày đầu làm quen với hội họa. "Tôi yêu thiên nhiên. Tôi đã vẽ bức tranh đầu tiên của mình dưới gốc cây. Thật tuyệt vời khi gia đình đã ủng hộ tôi hết mình. Thông qua những bức tranh, tôi thể hiện được cảm xúc của bản thân. Tôi thấy mình hạnh phúc", Karishma kể lại.