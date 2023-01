Tình yêu và lý trí

Em sinh năm 1989, từng kết hôn và có một nàng công chúa.

Gửi anh xa nhớ,

Anh ơi, anh đang ở đâu, anh và em cũng như bao người trên hành tinh này cùng đi tìm tình yêu đôi lứa.

Có người đã tìm được rồi, có người tìm đúng người, có người tìm chưa đúng và tiếp tục cuộc hành trình, có người vẫn chưa tìm được ai. Em tìm anh và anh tìm em, có khi nào trên đường đời, ta va vào nhau mà vì duyên chưa đủ nên ta lỡ hẹn.

Em thỉnh thoảng có lên mục Hẹn hò của VnExpress, thấy rất nhiều người đi tìm một nửa của mình, có người chân thành đi tìm, có người thử vận may, có người viết nhiều, có người viết ít, có người nhiều yêu cầu và có những người rất giản đơn.

Em không chắc qua một bài viết, vài điểm tích cực là ta có thể nhận ra nhau. Cuộc sống vốn có rất nhiều thứ che trước mắt mình, vậy nên đôi khi những gì rõ nét nhất ta lại không tin.

Cuộc sống đã rất ưu ái khi chưa cho em một tình yêu trọn vẹn nên đã đem đến cho em một tia nắng ấm áp. Làm mẹ là điều lớn lao và em thật sự cảm ơn con gái của mình khi giúp em trở thành người biết nghĩ cho người khác, kiên nhẫn, và biết trân trọng hiện tại.

Em cao 1,55 m, nặng 45 kg, thích đi bơi và dance. Em còn thích nhiều thứ lắm, trong đó thích anh nhất. Mọi người nói em chỉ có cười mới xinh nên em chăm cười lắm. Anh nhất định sẽ yêu nụ cười mỗi ngày tưới mát trái tim anh. Dáng người nhỏ nhắn nên em ăn gian được mấy tuổi so với tuổi thật đấy. Thực ra một phần em nghĩ là do bản thân quên mất mình bao nhiêu tuổi rồi (cười).

Mỗi người đều có nhiều điều thú vị để khám phá, vài lời khó cảm giác được nhau. Mong hai đứa mình sẽ không để vài giới hạn mà ta ban đầu cứ ngỡ là giới hạn đó trở thành rào cản ngăn cách chúng mình.

Tình yêu là cảm xúc, cảm xúc thì không có lý do, đó là thứ khiến ta trở nên khác biệt, thấy yêu cuộc đời và muốn nắm tay ai đó, hít hà khí trời, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhận ra cuộc sống đẹp biết bao, những điều nhỏ bé nhất cũng trở nên to to, cỏ cây, hoa lá hay một người lạ đi qua mình cũng có thể mỉm cười.

Chúc mừng năm mới anh nhé, bình an và khỏe mạnh.

Mến thương,

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc