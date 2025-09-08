Tình yêu sẽ màu hồng nếu chúng ta biết cách sống

Mong anh có công việc ổn định, tính cách cũng dễ chịu như em, biết quan tâm, lớn tuổi hơn em và ở cùng thành phố.

Tình yêu chỉ cần thật lòng và biết lắng nghe là đủ. Chào anh, người yêu em cần tìm. Cuộc sống của em vốn bằng phẳng dịu dàng như chính con người em cho đến khi không còn mẹ. Em bước vào đời chông chênh không có điểm tựa, em lựa chọn con đường không như mình học với mong muốn tìm kiếm tương lai tốt hơn. Sau 4 năm chông gai, thử thách như nếm mọi đắng cay cuộc đời, mọi thứ dần ổn thì em mới dám mở lòng mình.

Em sinh năm 1992, hiện tại ở Thủ Đức và kinh doanh ngành F&B. Ngoại hình dễ nhìn, tính cách dễ chịu, vui vẻ, công việc và thu nhập ổn định. Trải qua một vài mối tình không như ý, em tập sống mạnh mẽ tự lập, dù có gia đình và bạn bè bên cạnh nhưng đôi lúc em vẫn cần có người sẻ chia. Tình yêu với em ở hiện tại chỉ cần thật lòng và biết lắng nghe nhau là đủ, nó sẽ là chỗ dựa vững chắc để xây dựng những điều chúng ta muốn. Chỉ cần mình lạc quan và tích cực, cuộc sống sẽ mãi màu hồng phải không anh?

Về anh, em mong anh có công việc ổn định, tính cách cũng dễ chịu như em, biết quan tâm, lớn tuổi hơn em và ở cùng thành phố, để mình dễ tìm hiểu ha. Em chờ thư anh từ đây.

