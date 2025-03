Tình yêu như trò chơi trốn tìm, em có phải là định mệnh?

Anh nghiêm túc, mong muốn tìm được người phù hợp, nếu em cùng chung mục đích thì hãy cho nhau cơ hội.

Chào em, người con gái anh đang tìm kiếm! Em có biết không? Giữa dòng người bon chen, hối hả, anh vẫn chưa tìm thấy được em. Tình yêu đối với anh như trò chơi trốn tìm vậy. Nếu chỉ có một người chơi thì mãi chẳng thể nào tìm thấy được nhau. Đường phía trước, anh vẫn sẽ bước đi với niềm tin rằng, chỉ cần anh hô: "Em ở đâu, hãy phản hồi anh một câu" thì đâu đó chỉ cần một tiếng "hú’ đã dẫn lối cho anh đến bên em. Vậy nên, anh viết thư này như một lời ngỏ kiếm tìm và hi vọng sẽ sớm nhận được phản hồi từ em.



Đã 35 năm, anh chưa một mối tình trọn vẹn, là do anh chưa chủ động tìm em hay là do em trốn ẩn ở một nơi nào đó mà chưa muốn xuất hiện. Tình yêu cần xuất phát từ hai phía nên dù có đến muộn một chút cũng không sao phải không em? Đúng người, đúng thời điểm - muộn để trưởng thành, để có đủ hành trang sẵn sàng bước tiếp cùng nhau. Dẫu biết rằng anh còn nhiều thiếu sót nhưng anh tin rằng, người mà anh sắp gặp trong tương lai sẽ là một mảnh ghép phù hợp để cùng anh đi nốt quãng đường đời còn lại.



Đôi chút về bản thân: Anh đang sinh sống ở Gia Lâm - Hà Nội, công việc văn phòng ổn định, mức thu nhập trung bình. Anh nghiêm túc, mong muốn tìm được người phù hợp, nếu em cùng chung mục đích thì hãy cho nhau cơ hội để làm quen em nhé, tình yêu của anh!

