Tình yêu lớn nhất với em là ba mẹ, hy vọng sẽ có thêm anh

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Tình yêu lớn nhất đối với em chính là ba mẹ và em hy vọng sau này sẽ có thêm anh. Em đã qua 30 mùa xuân, cũng muốn có một gia đình nhỏ, một người thấy được những cái tốt và những cái chưa tốt ở em, một người có thể cùng em thủ thỉ mỗi ngày. Qua 30 tuổi mà chưa lấy chồng, chưa từng nằm trong kế hoạch của em.

Em là một cô gái bình thường, chiều cao hơi khiêm tốn, mọi người nhận xét trông cũng ưa nhìn. Hiện tại em làm việc tại TP HCM. Tính em hơi ít nói nên mong anh là người chủ động, anh hài hước và gọn gàng là điểm cộng to đùng với em. Nếu có cơ hội, chúng ta cùng về Tây Nguyên gặp ba mẹ em nha.

