Khó chấp nhận chuyện bạn gái từng cặp kè đàn ông có vợ

Tại sao một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, được hàng trăm người theo đuổi như cô ấy lại làm chuyện trái với đạo đức, pháp luật như vậy.

Tôi sinh năm 1993, sống một mình và làm việc ở Sài Gòn, được đánh giá có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt, kinh tế tốt. Ba năm qua, tôi không yêu chính thức cô gái nào dù được nhiều người quan tâm, theo đuổi, chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Người yêu hiện tại của tôi quen được hai tháng. Hai đứa yêu xa, tôi ở Sài Gòn, còn cô ấy ở một hòn đảo trong miền Nam, hàng tháng tôi sẽ đi thăm cô ấy vài lần. Cô ấy xinh đẹp với hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Tôi và cô ấy rất hợp nhau, từ ngoại hình, tính cách, công việc, học vấn... Tôi rất yêu cô ấy và đã tính đến tương lai lâu dài cho hai đứa: ra mắt hai bên gia đình, chuẩn bị kế hoạch cầu hôn, đám cưới... Người yêu tôi thường có thói quen là không xóa những hình ảnh, story... liên quan đến người yêu cũ trong quá khứ trên mạng xã hội cũng như trên điện thoại. Tôi lại có bệnh ghen hồi tố, cực kỳ khó chịu với quá khứ của người yêu. Hai đứa thống nhất với nhau sẽ xóa sạch hết mọi thứ.

Tuy cô ấy đã thực hiện, nhưng tôi vẫn phát hiện cô ấy từng yêu nhiều người, từng nhắn tin qua lại với nhiều người, rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Tôi quyết định cố gắng chấp nhận và bỏ qua hết, vì dù sao đó cũng là quá khứ. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ cũ của cô ấy, mối quan hệ gần nhất trước khi đến với tôi khiến tôi cứ trăn trở. Cô ấy từ đầu không kể về mối quan hệ đó, chỉ nói rằng trong thời gian làm việc ở miền Bắc, cô ấy không yêu bất cứ ai. Sau khi tôi chất vấn tại sao lại có bao cao su trong nhà cô ấy (do lúc mới quen nhau, cô ấy chủ động khoe với tôi), cô ấy mới thú nhận đó là mối quan hệ mập mờ và cô ấy đã chấm dứt từ hai tháng trước khi gặp tôi.

Đỉnh điểm, tôi phát hiện mối quan hệ mập mờ đó chính là việc cô ấy làm người thứ ba, cặp với một đồng nghiệp đã có gia đình. Hai người đến với nhau lén lút, từng chia tay rồi quay lại, sau đó mới chấm dứt hẳn. Cô ấy khóc và cầu xin tôi tha thứ, nói rằng do phút yếu lòng đã phạm sai lầm, do đi làm xa nhà lại được người kia quan tâm, chăm sóc nên sa ngã; cô ấy đã biết sai nên dừng lại, chấm dứt mối quan hệ sai trái đó, sự việc chưa bị ai phát hiện.

Tôi sốc, khủng hoảng thật sự, gần như phát điên, chỉ muốn kết thúc cuộc sống cho quên hết mọi thứ. Tại sao một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, được hàng trăm người theo đuổi như cô ấy lại làm chuyện trái với đạo đức, pháp luật như vậy. Tôi đau đớn, dằn vặt với hàng trăm câu hỏi, rồi trách móc, khóc lóc, giày vò bản thân, giày vò cô ấy: tại sao cô ấy lại để tôi phát hiện, tại sao không xóa sạch hết quá khứ tội lỗi kia; tại sao lại là tôi - sau bao nhiêu năm đi tìm một người tưởng như đã tìm được người hoàn hảo cho cuộc đời - lại thành ra như vậy.

Tôi xin khẳng định mình rất yêu cô ấy và hiện tại cô ấy cũng yêu tôi. Từ lúc gặp tôi, cô ấy chưa làm gì có lỗi với tôi ngoại trừ việc không thành thật kể về những mối quan hệ độc hại kia. Tôi thử chia tay một lần nhưng lại không chịu được việc sống thiếu cô ấy và liên lạc lại. Nhưng thật sự trong thâm tâm, trong lý trí, tôi biết không thể kéo dài tình trạng đau đớn, dằn vặt như vậy mãi được. Thời gian vừa qua tôi rất tệ, không tập trung làm việc, không thiết tha ăn uống, mất ngủ trầm trọng, suốt ngày ám ảnh về những mối quan hệ cũ của cô ấy, về lỗi lầm, về việc cô ấy có làm điều gì sai trái với tôi không, có giấu tôi điều gì nữa không. Tôi đã phải đi điều trị tâm lý.

Tôi có nên rộng lượng, bỏ qua để bước tiếp cùng cô ấy hay dứt khoát lạnh lùng cắt đứt để không còn phải khổ đau, day dứt như hiện tại? Tôi rất cần lời khuyên của mọi người.

Nhật Minh