Tôi bị bạn trai nghi ngờ vì không cho anh mật khẩu mạng xã hội

Bạn trai đề nghị chúng tôi cho nhau mật khẩu Facebook, Instagram và Zalo để "không có gì giấu nhau".

Tôi 25 tuổi, quen bạn trai hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau khá nghiêm túc, thường chia sẻ về công việc, gia đình và cả những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng gần đây, anh đề nghị chúng tôi cho nhau mật khẩu Facebook, Instagram và zalo để "không có gì giấu nhau". Anh nói trong một mối quan hệ, không nên có bí mật. Tôi nghĩ ai cũng cần có khoảng riêng, kể cả khi yêu. Mạng xã hội của tôi vừa là nơi kết nối bạn bè, gia đình vừa liên quan đến công việc nên tôi không muốn bất kỳ ai đăng nhập ngoài mình.

Khi tôi từ chối, anh tỏ ra khó chịu, nghi ngờ tôi có gì đó khuất tất nên mới không dám cho anh vào và bảo sẵn sàng cho tôi vào tài khoản anh bất cứ khi nào. Tôi chưa từng làm điều gì sai, nhưng lại bị đặt vào thế phải chứng minh. Niềm tin của anh dành cho tôi cũng vơi đi ít nhiều, anh hay hỏi những câu kiểu kiểm soát tôi hơn.

Tôi hiểu có thể do anh từng trải qua mối tình không trọn vẹn, bị bạn gái cũ lừa dối nên muốn kiểm soát để yên tâm. Nhưng việc đòi mật khẩu khiến tôi thấy mất tự do và không được tôn trọng. Nhiều lúc tôi cũng thấy phân vân lắm, có nên cùng trao đổi mật khẩu để tình cảm khỏi sứt mẻ và xóa tan nghi ngờ?

Thu Uyên