Tình yêu lãng mạn trong tranh

Bức "Romeo và Juliet" của họa sĩ người Anh Frank Dicksee (1853-1928) được lấy cảm hứng từ vở kịch cùng tên của Shakespeare. Theo The History of Art, tác phẩm ra đời năm 1844, hiện thuộc Phòng trưng bày nghệ thuật thành phố Southampton, Anh. Tranh khắc họa nụ hôn cuối của Romeo và Juliet. Chàng trai ngồi trên lan can cửa sổ, một chân bên trong, một chân bên ngoài. Cô gái mặc đồ ngủ trắng, ôm cổ người yêu. Tác phẩm thể hiện tình yêu mãnh liệt, gợi cảm giác khát khao cháy bỏng.