Tình yêu động vật qua sách 'Ký sự người nuôi chó'

Tác giả Hoàng Hải Vân viết những trải nghiệm riêng về quá trình nuôi dạy loài chó Phú Quốc, trong ấn phẩm mới ra mắt.

Sách ra mắt trong tháng 10, gồm 34 bài viết từng được đăng nhiều kỳ trên báo Thanh Niên, về câu chuyện tác giả nuôi dưỡng, đồng hành đàn chó của ông. Từ đó, ông Hoàng Hải Vân rút ra triết lý sống riêng cho bản thân, cũng như nhận định về mối quan hệ tình cảm giữa người và động vật.

Từ hai con chó Bim và Tuti được tặng, sau quá trình nuôi dưỡng và nhân giống, ông có thêm gần chục con. Những con cún được ông đặt tên bằng các loại rau củ, trái cây như Chuối, Ổi, Bầu, Bí, Ớt, Gừng, Nghệ, Hành. Ban đầu, tác giả chăm sóc chúng ở thành phố, nhưng khi dần nhận thấy môi trường sống không ổn định, ông chuyển về quê để gần gũi thiên nhiên.

Trong sách, tác giả cho biết hai năm trước, ông từng cười khi có ai đó nói không nên cho chó ăn xương cứng và nhọn. Nhưng lúc đàn con của Bim và Tuti tầm ba tháng tuổi, sự chủ quan của ông vô tình làm chết ba con chó, "giờ nghĩ lại vẫn không thể tự tha thứ cho mình", ông nói.

Sau lần đó, ông Hoàng Hải Vân rút kinh nghiệm, học hỏi thêm nhiều điều từ chương trình Dog Whisperer with Cesar Millan của người dạy chó nổi tiếng người Mexico. Chuyên gia này quan niệm người nuôi chó không phải là người sở hữu, cũng không phải là chủ của những con chó, mà nên trở thành bạn của vật nuôi.

Bìa "Ký sự người nuôi chó", sách 196 trang. Ảnh: ChiBooks

Sách viết bằng ngôn từ đời thường, gần gũi với độc giả đại chúng. Tác giả nhận định phẩm chất của người nuôi quyết định đến tính cách của động vật. Nuôi chó không chỉ đơn thuần là yêu thương, mà còn đòi hỏi người chủ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tác giả đặt câu hỏi: Bạn có sẵn sàng chịu trách nhiệm về mọi quyết định, hành động và sự an toàn của chúng không?

Theo tác giả, chó là giống loài hiền lành, trung thành với con người. Chúng cảnh giác với bất kỳ sự đe dọa từ người và những con vật khác, nhưng không thích "gây chiến" và cũng không có thù hận. Khi quan sát và chăm sóc chó, người chủ có thể học được tính kiên nhẫn. Chúng dạy con người sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại, đồng thời trân trọng mối quan hệ xung quanh. Cũng bởi sự gắn bó mật thiết, khi loài vật này qua đời, chúng được tiếc thương như một thành viên trong gia đình. Có những chú chó cưng qua đời để lại khoảng trống lớn trong lòng người chủ, nhắc nhở về giá trị của tình yêu thương và sự gắn kết.

Tác giả Hoàng Hải Vân trong buổi ra mắt sách ngày 22/10 tại TP HCM. Ảnh: Quế Chi

Tại buổi ra mắt sách chiều 22/10 ở TP HCM, tác giả cho biết dành nhuận bút sách Ký sự người nuôi chó để góp phần chăm lo các trẻ em nghèo tiếp tục đến trường. Trong chương trình, công ty Chibooks tặng hơn 1.000 cuốn sách gửi đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do báo Thanh Niên thực hiện.

Ông Hoàng Hải Vân tên thật là Huỳnh Kim Sánh, 68 tuổi, sinh tại Quảng Nam. Ông là tác giả của cuốn Pham Xuan An - A General of the Secret Service và Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng (viết cùng nhà báo Tấn Tú).

Quế Chi