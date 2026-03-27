Tình yêu của chàng trai Phần Lan 'chữa lành' cô gái Việt

Chứng kiến Huyền Thương suy sụp vì bị mẹ ruột từ chối, doanh nhân Phần Lan Teemu hủy mọi lịch trình, bay tới Việt Nam để đồng hành và chữa lành cho cô.

Tháng 4/2025, Nguyễn Thị Huyền Thương, 31 tuổi, quê Yên Bái, một nhà thiết kế nội thất tự do, sang Thái Lan thực hiện hợp đồng cho công ty của Teemu Soini, 28 tuổi. Trong lần chạm mặt đầu tiên, nhà sáng lập startup phần mềm truyền thông người Phần Lan đã ấn tượng trước cô gái Việt nhỏ nhắn, có đôi mắt to tròn và phong cách làm việc tràn đầy năng lượng.

Dù công việc có thể trao đổi trực tuyến, Teemu liên tục lấy cớ bàn bạc về công năng căn hộ để hẹn gặp mặt. Khi bị từ chối, anh âm thầm hỏi trợ lý địa chỉ của cô để gửi hoa và quà mỗi ngày. Nắm được lịch làm việc của Thương, hễ cô bay đến quốc gia nào, anh lại mua vé đến đó. "Càng bị từ chối, tôi càng muốn chinh phục", anh kể.

Giai đoạn đó, Thương liên tục khước từ Teemu vì quan điểm cá nhân: không hẹn hò với khách hàng. Đồng thời, cô muốn dồn toàn bộ tâm trí cho hành trình tìm lại mẹ ruột.

Teemu và Huyền Thương trong lần hẹn hò đầu năm 2026. Ảnh: Nana

Năm 1994, một phụ nữ bỏ lại bé gái mới sinh tại khu nhà trọ gần bến xe khách Yên Bái. Một ngày sau, vợ chồng người cảnh sát khu vực hiếm muộn nhận nuôi bé, đặt tên là Nguyễn Thị Huyền Thương. Lớn lên trong tình thương của bố mẹ nuôi và có sự nghiệp ổn định, nhưng Thương luôn khao khát tìm lại cội nguồn.

Sau nhiều tháng thuê người điều tra và nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, cô tìm được người phụ nữ được cho là mẹ ruột. Tuy nhiên, bà từ chối gặp mặt vì "thấy mình không xứng đáng".

"Tôi có cảm giác bị bỏ rơi lần thứ hai", Thương nhớ lại. Cú sốc khiến cô bỏ ăn, lao vào công việc đến mức ngất xỉu và phải nhập viện.

Thay vì chỉ gửi hoa hay nhắn tin hỏi thăm như những người theo đuổi khác, Teemu bất ngờ xuất hiện trước cửa căn hộ của Thương ở Hà Nội. Đó là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau suốt nhiều giờ chỉ để trải lòng về quá khứ.

Thương ngỡ ngàng khi biết đằng sau vẻ ngoài của một CEO thành đạt, Teemu có một tuổi thơ thiếu vắng cha. Để tự lo học phí đại học, anh từng làm đủ nghề, từ trông trẻ, giao hàng đến phục vụ bàn. Những năm tháng ấy rèn cho anh tính tự lập, thạo việc sửa chữa đồ đạc và không ngại việc nặng nhọc.

Teemu nhận ra anh và Thương cùng có nỗi cô đơn thường trực. Dẫu giờ đây đã đủ đầy về vật chất, trong lòng anh vẫn hằn sâu vết sẹo tinh thần của một gia đình không trọn vẹn.

"Từ nay anh sẽ ở đây để bù đắp cho em. Bất cứ khi nào em cần, anh đều sẵn lòng", Teemu nói. Suốt một tuần ở Việt Nam, anh ghi nhớ mọi sở thích của Thương. Anh tự tay chăm sóc chú chó cưng của cô. "Hành động của anh ấy khiến tôi mềm lòng và quyết định cho cả hai một cơ hội tiến xa hơn", Thương kể.

Chàng trai Phần Lan 'bay xuyên lục địa' chữa lành cho cô gái Việt Chàng trai luôn xuất hiện với hoa tươi dành tặng bạn gái. Video: Naa&Teemu

Kể từ khi chính thức yêu nhau, Teemu duy trì thói quen tặng hoa cho bạn gái mỗi ngày. Dù các ngày lễ như 8/3 hay 20/10 không phổ biến tại Phần Lan, anh vẫn cẩn thận ghi chú lại để nhớ tặng quà vì hiểu phụ nữ Việt Nam rất coi trọng.

Để ở gần bạn gái, Teemu đề nghị người đồng sáng lập cho phép anh phụ trách thị trường châu Á. Một lần đưa Thương đi làm tóc, thấy con của chủ quán lủi thủi chơi một mình, Teemu chủ động đến bắt chuyện và dạy vẽ. Đến bữa, anh tự tay bón cơm cho bé. Nhìn cách anh chăm sóc một đứa trẻ xa lạ, Thương tin khi làm cha, Teemu sẽ là một người đàn ông của gia đình. "Anh ấy luôn cư xử lịch thiệp, ân cần với mọi người xung quanh, từ người giúp việc đến phục vụ bàn", cô nói.

Ngược lại, Teemu cũng cảm phục khi ở bên Thương. Cô đồng điệu với anh không chỉ trong những biến cố gia đình và công việc. Có một lần công ty của anh phải đền bù hợp đồng cho khách hàng với một số tiền lớn. Sự cố khiến nhà khởi nghiệp trẻ rơi vào khủng hoảng. "Anh lo hết khả năng đi, phần còn lại em sẽ giúp", Thương nói với bạn trai.

Teemu từ chối nhận tiền của bạn gái. Thương tìm gặp người đồng sáng lập công ty của Teemu âm thầm hỗ trợ xử lý khủng hoảng. Khi các hợp đồng mới mang lại nguồn thu, công ty trả lại khoản tiền này cho Thương. "Đây cũng là cơ hội giúp tôi nhận ra đã chọn đúng người phụ nữ của đời mình, càng muốn nghĩ đến hôn nhân", Teemu nói.

Teemu và bạn gái cùng vào bếp trong căn hộ ở Hà Nội, năm 2026. Ảnh nhân vật cung cấp

Đồng hành cùng sếp qua nhiều dự án, Huyền Trang, trợ lý của Thương, kể: Có lần biết người yêu đang công tác ở Thái Lan, Teemu đã hủy toàn bộ lịch làm việc tại châu Âu chỉ để bay sang gặp cô đúng một ngày. Sự kiên trì đó đã biến Thương từ một nhà thiết kế trầm tính, vốn chỉ biết đến công việc, trở thành người phụ nữ luôn rạng rỡ nụ cười.

Một tuần nữa, trong bữa tiệc kỷ niệm một năm ngày quen nhau, Teemu dự định sẽ ngỏ lời cầu hôn người con gái anh yêu.

Huyền Thương chia sẻ bản thân đã sẵn sàng bước vào một chặng đường mới. "Khi cuộc sống và tài chính ổn định hơn, chúng tôi dự định chuyển đến một nơi gần thiên nhiên để sống cuộc đời sớm tối bên nhau", cô nói.

Phạm Nga