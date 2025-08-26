Tình yêu bây giờ thật khó, phải không em?

Hy vọng sau bao nhiêu thất bại hoặc buồn bã vì yêu người không yêu mình, em sẽ thử thêm một lần nữa, giống như anh.

Anh là chàng trai bình thường, trong một gia đình bình thường nhưng vui vẻ tại TP HCM, có những sở thích bình thường như ngồi thinh lặng, ngắm cảnh thiên nhiên, xem kịch. Nhiều người nhận xét anh nhạt, không có gì thú vị, cũng có ít người kêu hài hước. Chả hiểu nổi.

Anh xin giới thiệu bản thân một chút: Anh sinh năm 1993, cao khoảng 1m70, nặng 67 kg, theo đạo Công giáo. Mọi người nhận xét anh ưa nhìn, làm công việc IT ở TP HCM. Anh không hút thuốc, rất hiếm khi uống bia rượu nên không phù hợp với các cuộc vui, liên hoan, chỉ thích uống nước ép, sinh tố...

Anh không có hình mẫu lý tưởng cụ thể, chỉ cần một người chung thủy, quan tâm anh, biết kiểm soát lời nói, tôn trọng lẫn nhau và ưu tiên nhau hơn bạn bè. Ngoài ra, những công việc khác liên quan đến gia đình, anh đều có thể dung hòa và đồng hành cùng em, như dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái; riêng khoản nấu ăn chắc phải đi học.

