Bạn trai chiều chuộng tôi nhưng không chịu công khai tình yêu

Mỗi lần tôi gợi ý đến thăm nhà bạn trai, anh lại lảng tránh, thậm chí tỏ vẻ khó chịu.

Tôi 25 tuổi, anh 28 tuổi, quen nhau được gần hai năm, tình cảm nhìn chung khá bền chặt, đều đi làm và đang dần ổn định công việc. Gia đình tôi làm nông kết hợp buôn bán nhỏ, thu nhập vừa đủ trang trải. Sau tôi còn cậu em trai học lớp 12. Nhà không giàu có nhưng bố mẹ tôi luôn dạy chúng tôi sống lễ phép, biết cư xử, làm người tử tế.

Anh xuất hiện trong các dịp giỗ chạp, lễ Tết của gia đình tôi. Bố mẹ và họ hàng đều coi anh như thành viên chính thức. Anh được đối xử tốt, luôn nhận sự quý mến và tin tưởng. Nhưng ngược lại, tôi chưa một lần được bước chân về nhà anh. Mỗi lần tôi gợi ý đến thăm, anh lại lảng tránh, thậm chí tỏ vẻ khó chịu.

Tôi biết rõ gia đình anh thuộc diện khá giả. Cha là giám đốc công ty lớn, mẹ quản lý chuỗi cửa hàng cao cấp, tính tình cầu kỳ và khắt khe. Anh từng nói họ biết về tôi nhưng không hài lòng, cho rằng tôi không xứng vì gia cảnh bình thường. Điều đó khiến tôi nhiều lần chạnh lòng. Ngay cả cô em họ của anh, chỉ kém tôi một tuổi, cũng cố tình lảng tránh mỗi khi tôi ngỏ ý muốn gặp mặt.

Có lần chúng tôi đi chơi cùng nhau, nhưng anh lại để tôi tự bắt xe về, còn bản thân vội sang nhà người cô em họ ấy. Sau này tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại anh mới biết lý do không hề giống những gì anh nói. Tôi giận dữ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đó là lần hiếm hoi tôi không thể kìm được cảm xúc khi thấy rõ sự thật anh cố che giấu, trong khi phía bên kia biết rõ chuyện anh đang đi cùng tôi.

Dù vậy, ở cạnh anh, tôi vẫn cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm. Anh chiều chuộng tôi, khiến tôi tin rằng mình là người đặc biệt nhất đối với anh nhưng những gì thể hiện ra bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược. Anh chưa từng chính thức công khai tình yêu này, chưa một lần đưa tôi về ra mắt, để rồi khi chưa làm vợ, tôi đã phải chịu sự coi thường từ phía gia đình anh.

Tôi không xinh đẹp nổi bật nhưng mọi người xung quanh đều quý mến vì cách nói năng và cư xử. Tôi chưa bao giờ muốn làm mất lòng ai nhưng việc bị gia đình người yêu xem thường khiến tôi khó chịu và mệt mỏi. Chỉ còn hơn nửa năm nữa, tôi sẽ sang nước ngoài học tập. Trong lòng tôi rối bời, không biết có nên tiếp tục đặt niềm tin vào tình yêu này, khi mà anh chỉ nói yêu nhưng chưa một lần dám đứng ra bảo vệ cho tôi trước gia đình.

Phương Nga