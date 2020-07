Tình trường 'săn' trai trẻ của Tiêu Á Hiên

19 năm trong nghề, Tiêu Á Hiên có 18 bạn trai, đều dưới 29 tuổi.

Tiêu Á Hiên hiện gây chú ý vì liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn trai kém 16 tuổi Hoàng Hạo. Chàng trai trẻ nhập viện vì ho ra máu tuần trước, được bác sĩ chẩn đoán anh bị căng thẳng quá mức. Theo Appledaily, nguyên nhân một phần là Tiêu Á Hiên đã sắp xếp lịch trình dày đặc, bắt bạn trai mỗi ngày tham gia các lớp học vũ đạo, biểu diễn, piano, rèn luyện kỹ năng mềm.

Tiêu Á Hiên và bạn trai Hoàng Hạo. Chuyện tình "nàng 40 chàng 24" gây nhiều chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Ảnh: Weibo.

Cặp tình nhân công khai mối quan hệ vào tháng 8/2019, dịp sinh nhật tuổi 40 của Á Hiên. Ca sĩ đăng loạt ảnh hai người trên trang cá nhân và viết: "Tình yêu chính là chỉ cần chúng ta ở bên nhau". Hoàng Hạo khi đó 24 tuổi, kém bạn gái 16 tuổi, cao 1,83 m, từ Canada về Đài Loan lập nghiệp. Tên tuổi anh chưa được công chúng biết tới.

Bên dưới bài đăng, khán giả Liu Dameng viết: "Năm 1999, Á Hiên phát hành album đầu tay 'Người lạ quen thuộc nhất', bạn trai cô - Hoàng Hạo - đang học mẫu giáo". Đáp trả dư luận, Tiêu Á Hiên cho biết trên Ettoday cô nghiêm túc trong chuyện tình cảm. "Lúc tôi gặp khó khăn, Hoàng Hạo ở bên cạnh và chăm sóc. Anh ấy trao cho tôi sức mạnh, giúp tôi trở nên yêu đời. Anh ấy cũng chính là người khiến tôi muốn lập gia đình, sinh con ngay lập tức", cô nói.

MV In a Heartbeat - Tiêu Á Hiên Tiêu Á Hiên và Hoàng Hạo đóng nhiều cảnh tình tứ trong MV "In a Heartbeat" phát hành hồi đầu năm. Video: Youtube.

Trước Hoàng Hạo, Tiêu Á Hiên hẹn hò 17 người, đều dưới 29 tuổi và nhỏ tuổi hơn cô. Bạn trai đầu tiên Á Hiên công khai là tài tử Vương Dương Minh, kém ba tuổi. Cả hai quen nhau trong bữa tiệc chào năm mới năm 2003. Theo Ettoday, ca sĩ là người chủ động xin số điện thoại, gửi tin nhắn tán tỉnh Dương Minh - người khi đó được mệnh danh là "Đẹp trai số một Đài Loan". Cả hai đến với nhau sau thời gian ngắn tìm hiểu. Đến tháng 3/2005, Á Hiên công bố chia tay bạn trai với lý do bất đồng về tính cách.

Tiêu Á Hiên và Vương Dương Minh. Ảnh: Sina.

Vương Dương Minh được xem là mối tình dài nhất của Diva xứ Đài. Sau đó, cô liên tiếp hẹn hò với các anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai như Mao Gia Ân, Lý Uy, Châu Thang Hào, Lương Diệu Cơ, Elroy Cheo, Michael Chen... Trong đó, mối tình với nam diễn viên Kha Chấn Đông, kém 12 tuổi, được truyền thông đặc biệt quan tâm. Cả hai thường dành cho nhau những lời ngọt ngào khi yêu. Ca sĩ bày tỏ tình cảm với bạn trai trên Weibo: "Người có trăm nghìn kiểu nhưng tôi chỉ đón nhận một người. Tôi sẽ cố gắng hơn để cảm nhận, để biết rõ nên dành tình yêu cho ai. Tôi rất hạnh phúc, tôi đủ dũng cảm sống là chính bản thân mình". Trong chương trình Khang Hy đến rồi, Kha Chấn Đông nói Tiêu Á Hiên chưa bao giờ làm nũng, ngược lại, anh rất thích nhõng nhẽo với cô. Mỗi khi giận dỗi, tài tử cũng không làm lành trước. Tháng 7/2014, cặp sao chia tay do tài tử You Are The Apple of My Eye ngoại tình.

Từ 8/2014 đến 8/2016, Tiêu Á Hiên hẹn hò với năm người, trong đó, mối tình ngắn nhất là với Lý An Chác, kém năm tuổi. Theo Sina, đôi tình nhân chỉ hẹn hò trong bảy ngày. Tham gia show Roast hồi tháng 1, Tiêu Á Hiên nói: "Tôi muốn là 'Thiên tài tình ái'. Tôi cũng chẳng yêu nhiều người đến thế đâu, nhưng hẹn hò thì đúng là nhiều thật. Đi xem phim là hẹn hò, đi ăn tối cũng là hẹn hò, thế thì tôi có cả trăm cuộc hẹn hò".

Theo QQ, Tiêu Á Hiên thích hẹn hò với các đối tượng càng trẻ càng tốt. Mỗi năm, số tuổi của bạn trai ca sĩ lại giảm. Trên Weibo, nhiều người hâm mộ nói: "Không ai có thể trẻ mãi nhưng bạn trai của Tiêu Á Hiên thì có thể", "Cõ lẽ cô ấy tìm được cảm giác an toàn và hạnh phúc vì điều đó". Một bài đăng gợi ý Tiêu Á Hiên phát hành sách với tựa đề Secrets for Fooling Guys (Bí quyết lừa gạt các chàng trai), hướng dẫn cách để có người yêu trẻ, đẹp trai nhận được hơn 10.000 lượt thích.

Tiêu Á Hiên cho biết ngoài ngoại hình và tuổi tác, tiêu chí chọn bạn trai của ca sĩ là "làm cho cô hạnh phúc và tận hưởng tình yêu". Cô sinh ra trong gia đình giàu có, bản thân sở hữu khối tài sản khổng lồ, sự nghiệp phát triển. Tuy nhiên, bố mẹ cô ly hôn năm cô một tuổi. Á Hiên sống với mẹ, thiếu vắng tình cảm của cha. Theo QQ, việc liên tục hẹn hò trai trẻ xuất phát từ sự thiếu thốn tình cảm gia đình, Á Hiên không có cảm giác an toàn khi ở cạnh người đàn ông lớn tuổi.

Những khoảnh khắc bên nhau của Tiêu Á Hiên và tài tử kém 12 tuổi Kha Chấn Đông. Ảnh: Baidu.

Appledaily cho biết Tiêu Á Hiên được lòng các chàng trai nhờ tính cách hào sảng, hy sinh hết mình vì tình yêu. Năm 2003, khi mới hẹn hò, Vương Dương Minh còn là sinh viên du học tại Mỹ. Tiêu Á Hiên chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý để theo người yêu. Cô cũng từ chối lời mời đóng Hồi ức của một Geisha vì bạn trai.

Sau chia tay, ca sĩ giữ quan hệ bạn bè với tình cũ, không nói xấu ai. Khi Vương Dương Minh kết hôn, cô gửi lời chúc phúc. Lúc Kha Chấn Đông vướng vòng lao lý, bị cả showbiz tẩy chay, cô vẫn đăng bài ủng hộ tài tử trên trang cá nhân.

Năm 2017, Tiêu Á Hiên vướng tin đồn nhiễm HIV vì quan hệ tình dục bừa bãi. Ca sĩ sau đó phản bác và nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ danh dự. Ở tuổi 40, Tiêu Á Hiên vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Trên On, ca sĩ thừa nhận mong muốn lớn nhất của mẹ trước khi qua đời là cô kết hôn với một người đàn ông tốt. Tuy nhiên, đến giờ ca sĩ vẫn chưa thực hiện được ước nguyện này. Cô nói: "Rất nhiều cô gái đều nói, đến một độ tuổi nào đó, nhất định phải tìm một người để cưới. Điều này đúng, nếu gặp được người bạn muốn, chúng tôi đều chúc phúc cho bạn. Còn nếu kết hôn chỉ bởi vì tuổi tác, kết quả sẽ không hạnh phúc".

Ca sĩ cũng không coi trọng việc đăng ký kết hôn vì cho rằng đó chỉ là ràng buộc trên giấy tờ. Cô nói trên Weibo: "Tình yêu thực sự không nằm trong tờ giấy. Nếu thích, bạn sẽ ở bên người đó".

Tiêu Á Hiên gây sốc vì biến đổi gương mặt MV "Người xa lạ thân quen" của Tiêu Á Hiên. Video: Youtube.

Hiểu Nhân