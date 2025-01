Tình trường phức tạp của sao Man City

AnhHậu vệ người Bồ Đào Nha, Ruben Dias hẹn hò với nhiều sao nữ showbiz, trước khi được đồn đoán cặp với MC nổi tiếng Maya Jama.

Một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Dias ăn tối và đón đêm giao thừa với Jama ở Ibiza, làm dấy lên tin đồn lãng mạn giữa hai người. Jama cũng đăng ảnh đón năm mới tại Ibiza lên Instagram Story, nhưng không đăng bất kỳ hình ảnh nào với trung vệ của Man City.

Dias và Jama được đồn đoán hẹn từ tháng 11/2024, khi họ bắt đầu theo dõi nhau trên Instagram. Người đại diện của họ từ chối bình luận về tin đồn này khi được báo Anh Sportmail liên hệ.

Maya Jama được đồn đoán hẹn hò với Ruben Dias khi cùng ăn tối và đón giao thừa tại nhà hàng Sa Capella ở Ibiza.

Jama, 30 tuổi, là người dẫn chương trình truyền hình và DJ phát thanh nổi tiếng người Anh. Cô đồng dẫn chương trình Peter Crouch: Save Our Summer của BBC One với cựu tiền đạo người Anh Peter Crouch, và là người dẫn chương trình cuộc thi Glow Up: Britain's Next Make-Up Star của BBC Three cho mùa thứ ba và thứ tư. Năm 2023, Jama đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cho loạt phim truyền hình thực tế về hẹn hò Love Island của ITV2.

Trước khi được đồn đoán hẹn hò với Dias, Jama có mối quan hệ lâu năm với rapper người Anh Stormzy. Hai người yêu nhau từ năm 2014, chia tay năm 2019, quay lại hồi tháng 8/2023 và lại chia tay vào hè 2024.

Maya Jama khi còn mặn nồng với rapper Stormzy.

Trong khi đó, Dias có tình trường phức tạp hơn. Trung vệ Bồ Đào Nha hẹn hò với ngôi sao nhạc pop đồng hương April Ivy, tên thật là Mariana Goncalves, cuối năm 2018 và công khai đầu năm 2019. Hai người sống chung ở Manchester, sau khi Dias gia nhập Man City với phí chuyển nhượng 79 triệu USD từ Benfica hè 2020.

Dias và Ivy được cho chia tay vì "sự khác biệt về lối sống", sau kỳ nghỉ hè tại Hy Lạp vào tháng 7/2021. Theo tạp chí Bồ Đào Nha Flash!, Dias muốn cuộc sống kín đáo, điều trái ngược với phong cách sôi nổi hơn của Ivy, và không thể hòa giải.

Ruben Dias khi còn mặn nồng với ngôi sao nhạc pop đồng hương April Ivy.

Trung vệ 27 tuổi sao đó bắt đầu mối tình lãng mạn với ngôi sao Love Island Arabella Chi từ tháng 9/2023. Theo báo Anh Sunsport, Arabella thường xuyên bay từ nhà cô ở Ibiza đến Anh để dành thời gian với Dias, và cả hai đều cố gắng giữ bí mật chuyện tình cảm. Nhưng hai người chia tay sau kỳ nghỉ năm mới 2024, khép lại mối tình lãng mạn kéo dài ba tháng.

Vài tuần sau, Arabella chia sẻ về chuyện tình cảm trên Love Island: All Stars. "Năm ngoái có lẽ là năm xui xẻo nhất của tôi trong việc tìm nửa còn lại. Tôi thật xui xẻo trong tình yêu", người đẹp 33 tuổi bày tỏ. "Tôi hẹn hò với những người mà lúc đó nghĩ là phù hợp, nhưng hóa ra lại là sai lầm. Điều tôi học được từ việc hẹn hò năm ngoái là bạn nghĩ rằng bạn biết ai đó nhưng thực ra bạn không thực sự biết họ. Tôi đã hẹn hò với những người mà có lẽ, nhìn lại, tôi thấy không phù hợp nhất với mình".

Ruben Dias và Arabella Chi được cho là "đường ai nấy đi" sau 3 tháng hẹn hò.

Dias trưởng thành từ lò Benfica, khoác áo đội một giai đoạn 2017-2020, trước khi cập bến Man City năm 2020. Anh là trụ cột của đội dưới thời Pep Guardiola, đoạt bốn Ngoại hạng Anh, một Cup FA, một Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Anh, một Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup.

Hồng Duy