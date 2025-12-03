Tình trường dan díu của Ryan Giggs

Sự nghiệp của Giggs tại Man Utd là điều bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn. Bên ngoài sân, cựu danh thủ xứ Wales từng làm tất cả ngưỡng mộ với hình ảnh người đàn ông hoàn hảo của gia đình, khi kết hôn với tình yêu từ thuở ấu thơ Stacey Cooke năm 2007.
Giggs và Stacey sinh được hai người con, trong đó con trai thứ Zach, 19 tuổi, hiện là cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi cho Sheffield United. Thời yên ấm, gia đình Giggs sinh sống trong căn biệt thự trị giá 4 triệu USD nằm ở Worsley, Greater Manchester.
Tuy nhiên, vẻ ngoài đẹp đẽ và đạo mạo Giggs dựng lên đã bị phá vỡ vào năm 2011, khi truyền thông Anh vạch trần mối tình vụng trộm của cựu tiền vệ Quỷ đỏ với Natasha Giggs (phải) - vợ của em trai ruột Rhodri (trái). Đáng kinh ngạc hơn, Giggs cùng Natasha âm thầm “gắn bó” tới… 8 năm. Thậm chí, Natasha đã có bầu với Giggs và chỉ phá thai trước ngày cưới Rhodri có hai tuần.
Theo báo chí xứ sương mù, Giggs gặp Natasha (phải) ở một hôm đêm tại Manchester vào tháng 3/2003. Cả hai qua đêm cùng nhau trong lúc vợ của Giggs, Stacey (thứ hai từ trái sang), đang mang bầu. Sau đó hai tháng, Natasha bắt đầu hẹn hò Rhodri (giữa), song vẫn giữ tình cảm với người anh Ryan.
Vụ việc vỡ lở, các thành viên trong gia đình Giggs lập tức cắt đứt quan hệ với Ryan. Cha của cựu cầu thủ Man Utd nói rằng ông cảm thấy xấu hổ vì con trai, còn Rhodri (trái) không ít lần cạnh khoé ông anh trên truyền thông. Tuy nhiên, hai anh em sau này đã hàn gắn mối quan hệ.
Đáng chú ý, cuộc hôn nhân của Giggs vẫn được duy trì, dù Stacey dường như đã biết chồng cô không chỉ quan hệ ngoài luồng với một người. Một năm trước khi scandal với Natasha lộ ra, Giggs đã theo đuổi và “yêu” Imogen Thomas (ảnh), hoa hậu xứ Wales 2003. Cuộc tình này được cho là kéo dài bảy tháng.
Sau những lần tha thứ, Stacey (giữa) cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô ly hôn Giggs năm 2017, chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm.
Không còn bị kìm kẹp bởi lề lối xã hội, Giggs nhanh chóng tìm được nơi nương tựa mới bên cạnh Kate Greville, chuyên gia trong lĩnh vực PR.Giggs và Greville gặp nhau lần đầu vào 2013. Đến 2018, cựu danh thủ 47 tuổi chính thức công khai hẹn hò cùng Kate, chỉ 8 tháng sau khi ly hôn vợ cũ Stacey.
Thế nhưng mối quan hệ này đã kết thúc trên tòa án khi Greville cáo buộc Giggs bạo hành. Phán quyết cuối cùng là Giggs không có tội.
Trong khoảng thời gian gặp rắc rối với pháp luật, có thông tin Giggs lừa dối Greville khi qua lại với tám người phụ nữ khác, trong đó có một số nhân viên hành chính tại Man Utd và một nhân viên của Hotel Football.
Năm 2024, Giggs lần thứ ba làm cha trong mối quan hệ với Zara Charles, một người mẫu đồ lót. Con gái của họ, Cora, chào đời vào tháng 11. Ở tuổi 52, Giggs dường như đã tìm được bến đỗ cuối cùng.
Giggs là cầu thủ Xứ Wales thành công nhất lịch sử và là một trong những ngôi sao có dấu ấn đậm nét nhất trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson tại Man Utd. Đây là CLB duy nhất Giggs thi đấu cả sự nghiệp, giành mọi vinh quang cao quý nhất như 13 Premier League, bốn FA Cup, hai Champions League, một FIFA Club World Cup. Ông nằm trong danh sách ngôi đền huyền thoại của bóng đá Anh, cũng như Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới IFFHS.
Giggs được cho là đang tìm đường quay lại công việc HLV. Ngôi sao 51 tuổi từng làm HLV tạm quyền Man Utd tháng 5/2014 khi HLV David Moyes bị sa thải. Tới 2018, ông dẫn dắt Xứ Wales và làm công việc này trong hai năm.
