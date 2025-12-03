Tình trường dan díu của Ryan Giggs

Không còn bị kìm kẹp bởi lề lối xã hội, Giggs nhanh chóng tìm được nơi nương tựa mới bên cạnh Kate Greville, chuyên gia trong lĩnh vực PR.Giggs và Greville gặp nhau lần đầu vào 2013. Đến 2018, cựu danh thủ 47 tuổi chính thức công khai hẹn hò cùng Kate, chỉ 8 tháng sau khi ly hôn vợ cũ Stacey.

Thế nhưng mối quan hệ này đã kết thúc trên tòa án khi Greville cáo buộc Giggs bạo hành. Phán quyết cuối cùng là Giggs không có tội.