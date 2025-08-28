Tính toán của SpaceX sau thử nghiệm tên lửa Starship thành công

MỹTên lửa Starship hoạt động tốt trong thử nghiệm bay lần thứ 10 diễn ra hôm 26/8, nhưng SpaceX sẽ sớm chuyển sang phiên bản mới của phương tiện này.

Tên lửa Starship cất cánh trong thử nghiệm thứ 10 hôm 26/8. Ảnh: SpaceX

SpaceX sẽ tiếp tục cải tiến Starship, tên lửa được phát triển để giúp con người định cư trên Sao Hỏa. Theo Elon Musk, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành SpaceX, để đạt được mục tiêu đầy tham vọng đó, tên lửa khổng lồ được mô tả như lớn nhất và mạnh nhất từng được chế tạo cần phải lớn hơn nữa. Starship bao gồm hai bộ phận bằng thép không gỉ là tên lửa đẩy Super Heavy và tàu vũ trụ ở tầng trên Starship, hoặc gọi tắt là Ship. Cả hai đều được thiết kế để tái sử dụng hoàn toàn và nhanh chóng, hoạt động nhờ động cơ Raptor thế hệ mới của SpaceX.

Phiên bản Starship hiện nay là Version 2 cao 121 m và có tổng cộng 39 động cơ Raptor, 33 trên Super Heavy và 6 trên Ship. Các phiên bản tiếp theo sẽ còn lớn và mạnh hơn. Musk cho biết phiên bản tiếp theo, V3, sẽ cao 124,4 m và một biến thể khác gọi là Future Starship (Starship V4) sẽ cao 142 m.

"Starship V4 sẽ trang bị 42 động cơ (tăng thêm 3 động cơ Raptor) và có tàu vũ trụ dài hơn đáng kể. Nó sẽ cất cánh vào năm 2027. Starship V3 là bản nâng cấp từ mẫu V2 hiện tại, dự kiến sẽ hoàn thành sản xuất và thử nghiệm cuối năm nay và bay nhiều vào năm sau", Musk chia sẻ.

Một số chuyến bay của V3 sẽ hướng đến Sao Hỏa nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch. SpaceX đặt mục tiêu năm 2026 cho các chuyến bay thử nghiệm không người lái của Starship đầu tiên đến hành tinh đỏ. Nếu đội tàu sao Hỏa thử nghiệm suôn sẻ, SpaceX sẽ tăng cường hoạt động trong thời gian thích hợp tiếp theo là năm 2028 - 2029. Họ sẽ đưa robot hình người Optimus của công ty Tesla bay cùng Starship để thực hiện công việc nặng nhọc ban đầu. Bắt đầu từ năm 2030 - 2031, SpaceX sẽ tăng cường lượng hàng hóa trên mỗi tàu khi xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, tìm kiếm tài nguyên, sản xuất nhiên liệu cho các tàu quay trở lại từ sao Hỏa.

Tuy nhiên, việc hoàn thành các mốc mục tiêu không dễ dàng bởi Starship thậm chí chưa bay lên quỹ đạo Trái Đất, tất cả chuyến bay của phương tiện từ trước tới nay đều ở mốc cận quỹ đạo. Musk nhấn mạnh một thách thức là hoàn thiện tấm chắn nhiệt bảo vệ tàu Ship trong hành trình bay qua khí quyển Trái Đất và hành tinh khác). Đây là công nghệ then chốt cần thiết để đạt mục tiêu tái sử dụng hoàn toàn và nhanh chóng.

Một thách thức khác là nạp đầy nhiên liệu cho tàu Ship trên quỹ đạo Trái Đất. Tầng trên được phóng với rất ít nhiên liệu để tăng trọng lượng hàng hóa. Vì vậy, các tàu Ship hướng đến Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa ghép nối với nhiều tàu chở nhiên liệu trên quỹ đạo Trái Đất trước khi bắt đầu hành trình. SpaceX dự định thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo với Starship vào năm sau.

An Khang (Theo Space)